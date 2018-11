Alberto Valentim pede um Vasco forte para evitar o rebaixamento no Brasileirão

O Vasco vive nesta temporada mais uma vez o drama do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para evitar a quarta queda do time à Série B em sua história, o técnico Alberto Valentim pede força ao time nas últimas quatro rodadas. A começar pela partida contra o Corinthians, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 35.ª rodada.

“Vamos precisar ser mais fortes. Temos que superar as adversidades que estamos encontrando. Não nos resta outra alternativa de recuperar bem esses jogadores. Sei que vai ter um monte de porrada para lá e para cá, mas temos que estar cada dia mais unidos”, disse o treinador vascaíno.

Com 39 pontos, o Vasco está muito perto da zona de rebaixamento. A situação poderia estar mais tranquila se tivesse vencido o Atlético-PR na quarta-feira, mas o time sofreu o gol do empate por 1 a 1 aos 49 minutos do segundo tempo.

Alberto Valentim comentou os gols sofridos no final das partidas – perdeu para o Grêmio no último domingo, em Porto Alegre, desta maneira – e ressaltou que eles deixam um gosto de derrota. Após dois jogos sem vitória, afirmou que o time precisa recuperar esses pontos perdidos já na próxima rodada.

“Precisamos recuperar os pontos. Temos que ser mais fortes do que fomos até agora. Os gols, infelizmente, aconteceram nos acréscimos. Fica um gosto ainda mais amargo, mas temos que unir forças. Só assim vamos conseguir recuperar esses pontos. A gente sabe que o Brasileiro é muito equilibrado. Nesse final, não vai ter jogo fácil, independentemente da equipe que vamos enfrentar”, completou o treinador.