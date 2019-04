Alberto Valentim lamenta partida ruim, mas vê Vasco ‘vivo’ na final do Carioca

O técnico Alberto Valentim admitiu que nada deu certo para o Vasco no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. No Engenhão, o Flamengo levou a melhor sobre o time cruzmaltino e venceu por 2 a 0, conquistando grande vantagem para o segundo duelo. O comandante alvinegro lamentou a atuação ruim, mas vê o time “vivo” para o duelo de volta.

“Não fizemos um bom jogo, mas não por planejamento. Nós queríamos criar chances. Não estávamos bem tecnicamente e não conseguimos usar bem os laterais. A preparação era para que o time fosse ao ataque. O time não foi bem, mas estamos vivos”, comentou o treinador.

O Vasco entrará em campo no segundo jogo, marcado para o próximo domingo, no Maracanã, às 16 horas, precisando vencer por três gols de diferença para faturar o título. Um resultado positivo por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo pode perder até por um gol de diferença.

“Nós somos muito realistas. Não vamos criar desculpas de orçamento de Flamengo e Vasco. Nós podemos jogar muito mais do que jogamos. Vamos entrar domingo em busca dos títulos. Precisamos ser mais organizados e com poder de fase defensiva”, acrescentou Valentim.

Para o meia-atacante Yago Pikachu, o Vasco precisa mudar o comportamento no próximo domingo para ser campeão. “O Flamengo fez a gente recuar o segundo tempo todo. Era complicado. Temos o segundo jogo. Temos de ter postura totalmente diferente. Se quisermos conquistar o título, temos de pressionar do primeiro ao último minuto”, encerrou.

Antes da final, o Vasco enfrenta o Santos, às 19h15, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.