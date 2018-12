Alavés vence duelo basco contra Real Sociedad e se mantém entre os primeiros

O Alavés segue fazendo uma campanha acima de suas expectativas no Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, na abertura da 17.ª rodada, o time da cidade de Vitória viajou até San Sebastian para encarar o duelo de clubes do País Basco contra a Real Sociedad e venceu por 1 a 0, se mantendo entre os primeiros colocados da competição nacional. O gol foi do atacante argentino Jonathan Calleri, ex-São Paulo, logo aos 11 minutos do primeiro tempo.

Agora com 28 pontos, o Alavés está na quinta colocação, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga Europa. O time basco está apenas um ponto atrás do Real Madrid, que está em quarto lugar e hoje estaria garantido na Liga dos Campeões.

Já a Real Sociedad luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol – é o 15.º colocado com 19 pontos, quatro a mais que o Athletic Bilbao, outro tradicional clube do País Basco, que abre a zona da degola.

Em outro jogo desta sexta-feira, o Girona recebeu o Getafe e ficou no empate por 1 a 1. Ambos lutam por vagas em competições europeias na próxima temporada e quem se deu melhor foi o time visitante, que está em sexto lugar, com 25 pontos. O clube da Catalunha está perto na tabela de classificação – é o oitavo colocado, com 22.