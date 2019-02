Airton prevê dificuldade na estreia e promete Flu ofensivo contra o River-PI

O Fluminense será o responsável por dar o pontapé inicial na edição de 2019 da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, a equipe visita do River-PI, em Teresina, podendo até empatar para garantir uma vaga na próxima fase. Apesar do favoritismo na teoria, o volante Airton previu um jogo bastante difícil para o time carioca.

“É o primeiro jogo da Copa do Brasil, vai ser muito difícil, mas viemos aqui para buscar a classificação”, declarou nesta segunda. “A gente sabe que vai ser muito difícil, eles vão estar jogando em casa, mas a gente também tem nossas qualidades e o professor vai montar o time de acordo para buscarmos a classificação.”

No último sábado, o Fluminense foi derrotado no clássico diante do Vasco, em Brasília, por 1 a 0, pela Taça Guanabara. Airton garantiu que este resultado não afetou o embalo da equipe, que vinha de três vitórias bastante convincentes pelo torneio, nas quais marcou 11 gols e levou apenas um.

“A gente chega confiante. Infelizmente, nós não conseguimos a vitória contra o Vasco, perdemos por 1 a 0, mas o time jogou bem e teve volume de jogo. Nós respeitamos o River-PI, mas vamos buscar a classificação”, comentou.

Mesmo fora de casa, o volante também afirmou que o Fluminense vai manter seu estilo ofensivo, liderado pelo trio formado por Yony González, Everaldo e Luciano. “O Fernando Diniz chegou no começo do ano implantando a maneira dele de jogar. E tanto dentro como fora de casa, a gente sempre busca o jogo e a vitória. Amanhã, não vai ser diferente.”