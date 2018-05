Ainda sem Salah, Egito sofre para empatar com o Kuwait em amistoso

Ainda sem sua principal estrela, o atacante Mohamed Salah, a seleção do Egito por pouco não perdeu para o Kuwait em amistoso disputado nesta sexta-feira na casa do adversário. Os visitantes saíram atrás do marcador e empataram por 1 a 1 a apenas oito minutos do término do jogo.

Ashraf fez o gol salvador do Egito. Salah ficou de fora da partida, porque entrará em campo pelo Liverpool neste sábado, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar o Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões. A partida acontecerá em Kiev, na Ucrânia.

O gol do Kuwait foi marcado por Fahad Al Ansari logo aos seis minutos do primeiro tempo. No decorrer do amistoso, o time anfitrião ainda poderia ter ampliado o marcador, mas o goleiro do Egito, Sherif Ekramy, estava em noite inspirada.

A seleção do Egito ainda fará mais dois amistosos nos próximos dias de olho na Copa do Mundo. No dia primeiro de junho enfrentará a Colômbia e no dia seis vai encarar a Bélgica. A equipe de Salah está no Grupo A do Mundial e estreia contra o Uruguai, no dia 15, na cidade de Ecaterimburgo. Completam a chave a Rússia e a Arábia Saudita.