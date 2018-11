Ainda sem Jadson, Jair Ventura esboça Corinthians com Danilo de centroavante

O técnico Jair Ventura começou a dar algumas pistas nesta quarta-feira do Corinthians que deve entrar em campo para encarar o Botafogo neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade realizada à tarde, o atacante Clayson, com virose, foi poupado. O meia Jadson seguiu a recuperação física apenas na academia e, assim, o chileno Angelo Araos ganhou uma oportunidade na armação das jogadas. A principal novidade no gramado, no entanto, foi a presença de Danilo entre os titulares no comando do ataque. Roger, que disputa a posição com ele, começou entre os reservas.

O atacante Emerson Sheik, que não treinou na última terça-feira, trabalhou normalmente nesta quarta, mas ficou no segundo time. A equipe principal treinou com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Araos e Romero; Danilo.

Na parte final do treino entraram Roger, Emerson Sheik e Mateus Vital nas vagas de Danilo, Pedrinho e Gabriel, respectivamente. Com essa mudança, Araos passou a atuar mais recuado e Vital assumiu a função de meia.

O atacante Sergio Díaz, que fez o primeiro jogo como titular na vitória sobre o Bahia por 2 a 1, ficou entre os reservas. Antes do treino, o jogador paraguaio falou que tem se inspirado no compatriota Romero para conseguir se adaptar ao Corinthians.

“Romero me contou que passou dificuldades no início, que não tinha minutos, não jogava muito, mas sempre calado, treinando e treinando. É o que estou fazendo. Para ter oportunidades grandes, com partidas seguidas, ser um ídolo como ele é. Quero estar sempre preparado para ter oportunidades no Corinthians”, disse o paraguaio.

O Corinthians é o 11.º colocado na tabela de classificação do Brasileirão com 39 pontos. A tendência é que Jair Ventura escale o Corinthians contra o Botafogo com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas e Jadson; Pedrinho, Danilo (Roger) e Romero.