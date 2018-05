Ainda sem Cristiano Ronaldo, Portugal só empata com a Tunísia em amistoso

Ainda sem poder contar com Cristiano Ronaldo, já que o astro defendeu o Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões, no último sábado, em Kiev, Portugal não passou de um empate por 2 a 2 com a Tunísia, nesta segunda-feira, em casa, no Estádio Municipal de Braga.

Os atuais campeões europeus chegaram a abrir 2 a 0 no placar no primeiro tempo, mas sofreram a igualdade na etapa final neste confronto que serviu de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, onde a seleção portuguesa fará a sua estreia no dia 15 de junho, contra a Espanha, em Sochi.

No confronto, os donos da casa saíram na frente com um gol de André Silva, que completou para as redes, de cabeça, um cruzamento da direita de Ricardo Quaresma aos 22 minutos. Pouco depois, aos 33, João Mário ampliou para 2 a 0 por meio de um chute de fora da área.

O que se desenhava como uma vitória tranquila, porém, se transformou em empate da Tunísia, que vive bom momento como atual 14ª colocada do ranking da Fifa. Primeiro Badri descontou aos 37 minutos. Já na etapa final, Fakhreddine Ben Youssef garantiu a igualdade aos visitantes aos 19 minutos.

Os tunisianos integrarão o Grupo G da Copa e farão a estreia na Copa no dia 18 de junho, contra a Inglaterra, em Volgogrado, e ainda terão pela frente a Bélgica e o Panamá na fase inicial da competição.

Depois deste empate desta segunda-feira, Portugal voltará a fazer um amistoso no dia 7 de junho, contra a Argélia, em Lisboa, palco do compromisso final da equipe nacional antes de encarar os espanhóis na estreia do Mundial.

Último adversário de Portugal na primeira fase da Copa do Mundo, o Irã também disputou um amistoso nesta segunda-feira e acabou sendo derrotado pela Turquia por 2 a 1, no estádio em Istambul.

O atacante Cenk Tosun marcou os dois gols dos turcos, sendo um aos 6 minutos do primeiro tempo e outro aos 5 da etapa final. No finalzinho do confronto, Ashkan Dejagah descontou o placar para os visitantes, cobrando pênalti.

A partida entre portugueses e iranianos no Mundial está marcada para acontecer em 25 de junho, na cidade de Saransk, no mesmo dia e horário em que a Espanha fará contra Marrocos o outro confronto que fechará o Grupo B, em Kaliningrado. A estreia do Irã na Copa será no dia 15 de junho, contra os marroquinhos, em São Petersburgo.