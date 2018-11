Ainda sem Cristiano Ronaldo, Portugal é convocado para jogos da Liga das Nações

O técnico Fernando Santos anunciou nesta quinta-feira os convocados de Portugal para as próximas duas partidas da Liga das Nações. Ainda sem Cristiano Ronaldo, a lista conta com 25 nomes que representarão a seleção nacional diante da Itália, dia 17, em Milão, e da Polônia, três dias mais tarde, em Guimarães.

Cristiano Ronaldo segue fora da seleção desde a última Copa do Mundo. O astro da Juventus fez um acordo com Fernando Santos e com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, para se manter um período afastado das convocações.

Sem ele, a principal novidade da lista é o retorno do meio-campista André Silva, que havia ficado de fora da última convocação. Bastante criticado em sua passagem pelo Barcelona, o jogador tem evoluído com a camisa do Everton, onde está atuando emprestado pelo clube catalão.

Os principais nomes da lista são os atacante Bernardo Silva, do Manchester City, Gonçalo Guedes, do Valencia, e André Silva, do Sevilla. Em ótimo momento pela Inter de Milão, João Mário também foi lembrado, assim como o zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, veterano de 35 anos do Besiktas.

Portugal lidera o Grupo 3 da primeira divisão da Liga das Nações, com seis pontos em duas partidas, e garantirá vaga com uma rodada de antecipação até no caso de empate com a Itália.

Confira a convocação da seleção portuguesa:

Goleiros: Beto (Goztepe-TUR), Cláudio Ramos (Tondela-POR) e Rui Patrício (Wolverhampton).

Defensores: Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Napoli), José Fonte (Lille), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica).

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (Porto), André Gomes (Everton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern de Munique), Rúben Neves (Wolverhampton), João Mário (Inter de Milão) e William Carvalho (Betis).

Atacante: Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Rafa Silva (Benfica), Éder (Lokomotiv-RUS), Gonçalo Guedes (Valencia) e André Silva (Sevilla).