Ainda sem Bruno César e Maxi López, Vasco busca segundo triunfo no Carioca

Ainda sem Bruno César e Maxi López, que seguem um cronograma diferente da maioria do elenco, o Vasco volta a campo pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Volta Redonda, em São Januário, no primeiro jogo da equipe em casa.

Após derrotar o Madureira por 1 a 0 na estreia do torneio no último domingo, o Vasco tenta o segundo triunfo consecutivo para seguir na liderança do Grupo B – o Americano é o outro time da chave que também triunfou na primeira rodada da Taça Guanabara.

Na partida desta quarta-feira, a equipe ainda não contará com vários de seus principais jogadores. Os médicos do clube entendem que Bruno César, Yago Pikachu e Maxi López necessitam de uma pré-temporada prolongada. O departamento científico do clube tem analisado os dados dos jogadores diariamente para acompanhar a evolução.

A estratégia se deu a partir dos exames realizados em janeiro, no Rio e em Atibaia, interior paulista, após a reapresentação do elenco. Além do trio, Rildo e Andrey também devem demorar mais a estrear. A ideia é evitar as lesões, problema recorrente do time em 2018, e colocá-los em campo apenas quando estiverem 100% fisicamente. Como o trabalho é individualizado, a estreia dos jogadores depende da evolução física de cada um.

Como Raúl Cáceres, que foi substituído alegando uma contratura muscular no último sábado, treinou normalmente e não será problema para a partida contra Volta Redonda, a escalação deve ser a mesma ou muito parecida com que a venceu o Madureira.

Com Bruno César ainda sem ser liberado para jogar, o técnico Alberto Valentim confiou no jovem Dudu a responsabilidade por armar o time contra o Madureira. A promessa vascaína, cria da base, tem boas chances de ser novamente titular. “A gente se prepara nos treinos para quando tiver a oportunidade aproveitar. Vai ser especial jogar em São Januário. É a minha segunda casa”, disse o meia.

APOSTA NA BASE – A campanha histórica do Volta Redonda na Copa São Paulo de Futebol Júnior que terminou nas quartas de final, com a derrota nos pênaltis para o Vasco, rendeu talentos promovidos ao time profissional. O lateral-direito Júlio Amorim, o volante Bodão, o meia Markinhos e os atacantes Romário e Caio Vitor já estão à disposição do técnico Toninho Andrade para a disputa do Estadual. Markinhos é quem mais se destacou e pode ser titular já nesta quarta.

Na estreia do Carioca diante do Fluminense, o Volta Redonda se dividiu entre orgulho e frustração, já que saiu na frente do placar, teve a chance de sacramentar a vitória, mas desperdiçou um pênalti e sofreu o gol de empate nos instantes finais da partida.