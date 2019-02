Ainda de luto, Flamengo e Fluminense decidem vaga na final da Taça Guanabara

Somente seis dias depois da tragédia no CT Ninho do Urubu, Flamengo e Fluminense se encaram nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara. Em confronto com alta carga emocional, os rivais tentarão superar o luto para definir quem disputará a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O confronto, inicialmente, estava previsto para o último sábado. Mas o trágico incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo na sexta, que matou dez jogadores de 14 a 16 anos e deixou outros três feridos, resultou no adiamento da partida.

“Não temos uma fórmula mágica, algo que se possa fazer para esquecer em um estalar de dedos. Vamos superar a cada dia, honrando esses meninos, nosso trabalho e os sonhos. Não acredito que a dor vá sumir, mas, com o tempo, vamos tentando encontrar forças para seguir em frente. O Abel deu uma palavra para a gente e foi muito importante. É um se escorar no outro para que possamos nos ajudar”, declarou o volante Willian Arão na véspera do jogo.

E justamente para “honrar” as vítimas do incêndio, uma série de homenagens foi preparada para a partida. O Flamengo atuará com calções pretos, representando o luto, e as camisas terão os nomes dos garotos da base nas costas. Na torcida, faixas, balões e bandeiras vão lembrar os jovens que perderam a vida enquanto dormiam no alojamento.

Nos dois clubes, jogadores e treinadores sabem que será difícil esquecer o ocorrido, mas tentam focar na disputa para levarem suas equipes à decisão. Mesmo do lado do Fluminense, a comoção ainda é grande, e o próprio técnico Fernando Diniz já admitiu que, neste cenário, “o jogo não é a coisa mais importante”.

“Em um jogo de futebol, o lado psicológico tem fator decisivo, sempre está no jogo. Isso que aconteceu transcende o futebol, uma tragédia como essa vai além do que se pode determinar no resultado do jogo. Ficamos muito entristecidos, mexe muito com a gente e o jogo não é a coisa mais relevante. Quem conseguir jogar melhor vai vencer a partida. Esse fato à parte tem que ser usado em toda a comunidade do futebol para evitar que isso ocorra novamente”, considerou.

Em campo, estarão duas das principais equipes deste primeiro turno do Carioca, mas que vivem cenários bem diferentes. O milionário Flamengo, que já contava com estrelas como Diego e Everton Ribeiro, se reforçou com nomes como Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta. O uruguaio, porém, deve começar no banco nesta quinta.

Por outro lado, o Fluminense tenta contornar as dificuldades financeiras para construir uma equipe competitiva. E depois de perder boa parte do time titular na virada do ano, surpreendeu ao mostrar um estilo ofensivo, apoiado nas boas atuações do trio formado por Everaldo, Luciano e, especialmente, Yony González.