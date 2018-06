Aguirre vê São Paulo em evolução e prevê chegada de reforços nas próximas semanas

O técnico do São Paulo, o uruguaio Diego Aguirre, disse ver o time em evolução após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, com gol em cobrança de pênalti do meia Nenê. Foi a primeira vitória do clube paulista no estádio rubro-negro na história.

“Estou feliz porque o São Paulo ganhou fora de casa. Não presto muito atenção a estatísticas, até porque muitos craques do São Paulo jogaram aqui e não conseguiram vencer. Por isso quero ressaltar esses jogadores que venceram hoje (sábado)”, disse o treinador, em entrevista coletiva após o jogo.

Para Diego Aguirre, a equipe tem de dividir méritos por ter colocado o São Paulo de novo na parte de cima da tabela de classificação. Com a vitória deste sábado, a equipe foi a 20 pontos e está a três do Flamengo, que joga neste domingo contra o Paraná.

“Parece que faz muito tempo que estamos no São Paulo, mas semana que vem vão fazer só três meses apenas que estou como treinador”, afirmou Diego Aguirre. “As coisas vão bem, acho que cada vez melhor. É impossível pensar que sem o trabalho dos jogadores e a dedicação deles seria assim”.

Diego Aguirre já conta com a chegada de reforços na janela de transferências deste meio de ano. O São Paulo já perdeu o meia Valdívia para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e jogadores como Cueva, Rodrigo Caio e Militão são apontados como possíveis baixas do elenco. O clube também já disse adeus ao atacante Marcos Guilherme após negociações frustradas com o Atlético Paranaense por sua permanência.

“Toda janela que se abre atrai jogadores”, analisou o treinador. “Alguns já foram embora, mas também estamos trabalhando com a diretoria com alguns nomes pontuais que talvez nas próximas semanas podemos fechar e reforçar o time porque estamos precisando de jogadores para ocupar os lugares dos jogadores que foram embora. Sei que jogadores vão sair, é normal, o São Paulo precisa vender, faz parte. O importante é que estamos trabalhando para ter opções e jogadores que vão chegar”.