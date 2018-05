Aguirre indica que São Paulo deverá ter só uma novidade diante do América-MG

As poucas dicas dadas pelo técnico uruguaio Diego Aguirre durante os treinamentos da semana no São Paulo indicam que apenas uma novidade deve pintar no time que enfrenta neste domingo o América-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Com o zagueiro Anderson Martins suspenso, o equatoriano Arboleda deve ser titular.

A tendência é que Diego Aguirre mantenha os outros 10 titulares do duelo contra o Santos, em que o time fez uma boa atuação e saiu vitorioso por 1 a 0 na rodada passada. Desta forma, uma provável escalação tem Sidão; Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Petros e Nenê; Marcos Guilherme, Everson e Diego Souza.

Nesta sexta-feira, a equipe fez a maior parte do penúltimo dia de preparação com os portões do CT da Barra Funda, em São Paulo, fechados. De acordo com o clube, Diego Aguirre fez ajustes de posicionamento e na movimentação tática do grupo, que também treinou passes rápidos.

Além de Anderson Martins, Diego Aguirre tem os desfalques garantidos do zagueiro Rodrigo Caio, que se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo, e dos atacantes Morato e Gonzalo Carneiro, ambos aprimorando forma física depois de se recuperarem de lesão. Na sétima posição, o São Paulo já conquistou 10 pontos no Brasileirão.