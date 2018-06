Aguirre diz que Nenê é um exemplo para os mais jovens do São Paulo

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, exaltou o meia Nenê, que brilhou no triunfo sobre o Vitória por 3 a 0 na noite desta terça-feira, com dois gols, e comandou o time que ocupa a vice-liderança do Brasileirão. Em coletiva após derrotar os baianos, ele apontou o jogador, artilheiro do time na temporada com dez gols, aos 36 anos, como um exemplo aos mais jovens.

“É um jogador excelente, que está em um alto nível e é um exemplo para os meninos, para todos os jogadores, porque com 36 anos não é fácil fazer a diferença”, analisou o comandante. “Ele é muito competitivo, tem muita vontade e está merecendo o que está vivendo. Tomara que possa manter esse nível e continuar ajudando o time como está fazendo até agora.”

Com os gols de Nenê, o São Paulo alcançou a provisória vice-liderança do Brasileirão, após passar por uma fase difícil no começo do ano. E o treinador dá méritos aos jogadores pela boa fase desde a sua chegada. “Desde o primeiro dia, os jogadores demonstraram atitude, superaram momento que não era bom. O mérito é deles. Nós tentamos organizar, motivar, mas a qualidade é deles. A determinação, o sacrifício em casa jogo ou treino é deles.”

Para Aguirre, não é surpresa que o São Paulo viva um bom momento. “O São Paulo tem que ter expectativas altas, pensar em coisas importantes. Eu esperava isso que está acontecendo.”

O treinador revelou já estar preocupado com a sequência difícil que o time terá na volta da parada para a Copa, que começa nesta quinta. Em julho, o São Paulo enfrentará em sequência o Flamengo, o Corinthians e o Grêmio.

“Estou um pouco preocupado também. Serão jogos decisivos. Eu imagino jogos difíceis para nós e para eles. A primeira coisa que temos de pensar é no jogo contra o Flamengo, que é o próximo. Não posso pensar no que vem mais para frente. Imagino um jogo espetacular com o Flamengo, com estádio lotado, e o São Paulo fazendo um grande jogo.”