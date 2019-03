AFA anuncia profissionalização do futebol feminino na Argentina

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou neste sábado a profissionalização da modalidade feminina no país. Em sintonia com a conquista de espaço pelas mulheres argentinas, o presidente da entidade, Claudio Tapia, comunicou a decisão na sede da AFA, na região metropolitana de Buenos Aires.

A medida entrará em vigor a partir da próxima edição do Campeonato Argentino Feminino. A entidade estabeleceu que cada um dos 16 clubes que compõem a liga deverão ter no mínimo oito atletas com contratos profissionais, enquadrados legalmente no mesmo acordo coletivo de trabalho dos jogadores profissionais da liga masculina.

“Quando assumimos, dissemos que iríamos fazer a gestão inclusiva do futebol, da igualdade de gêneros. E estamos desenvolvendo isso”, declarou Tapia. “Sinto uma alegria enorme. Seremos uma das primeiras federações com jogadoras profissionais. Quero agradecer a todos os dirigentes por acompanhar esta decisão.”

Para auxiliar esta mudança, a AFA informou que dará 120 mil pesos (cerca de R$ 11,4 mil) a cada clube por mês para financiar os contratos. “Esta associação tem apenas um compromisso: fazer um futebol melhor. Vamos seguir trabalhando para desenvolver o futebol feminino em todas as cidades”, comunicou Tapia.

A reivindicação pela profissionalização do futebol feminino na Argentina ganhou força depois que a jogadora Macarena Sánchez foi demitida no início do ano pela equipe UAI Urquiza, atual campeã nacional. Macarena deu início a ações legais contra o clube e a AFA para ser reconhecida como trabalhadora da modalidade.