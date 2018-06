Adiados, duelos do Amador de Hortolândia ganham datas

Após reunião entre representantes da Prefeitura de Hortolândia, responsável pelo Campeonato de Futebol Amador da cidade, e a ARAD, empresa organizadora da competição, os jogos adiados, válidos por duas rodadas da primeira e segunda divisão da fase classificatória, foram remarcados.

As partidas foram adiadas devido à greve dos caminhoneiros, que causou desabastecimento de combustível no País. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Com a readequação do calendário, as primeiras fases, tanto da elite, quanto da divisão de acesso, serão concluídas no próximo dia 24, domingo, e os jogos das finais, agora, estão programados para o dia 5 de agosto.

Mais informações sobre o campeonato podem ser obtidas no site www.esportes.co.