Acusado de pedir camisa de Pepe durante jogo, árbitro é defendido pela Fifa

A Fifa defendeu o árbitro norte-americano Mark Geiger da acusação de que ele pediu ao zagueiro Pepe a camisa do jogador durante a partida entre Portugal e Marrocos, realizada nesta quarta-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscou, pela Copa do Mundo. A denúncia foi feita pelo marroquino Nordin Amrabat.

Após o fim do jogo, em entrevista à emissora de TV holandesa NOS, o jogador marroquino relatou que Pepe havia dito que o árbitro pediu sua camisa e afirmou ao canal: “Isso aqui é a Copa do Mundo, não é um circo”.

Questionado pela Fifa, Geiger garantiu que o relato era mentiroso, e a entidade declarou que o comportamento do árbitro foi “profissional e exemplar”. A partida terminou com vitória de Portugal por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo, resultado que eliminou Marrocos do Mundial.

A Fifa também criticou os meios de mídia que reproduziram a notícia de maneira errada. Alguns veículos informaram que Amrabat havia afirmado que Geiger queria ganhar de presente a camisa de Cristiano Ronaldo, falha que a entidade considerou “desapontadora”.