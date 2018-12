Acusado de agredir garota em Mato Grosso, são-paulino Everton nega

O meia-atacante Everton, do São Paulo, foi acusado de agredir uma garota de 21 anos na sua cidade natal, Nortelândia, a cerca de 230 km de Cuiabá (MT). A suposta vítima, Joanna Darc Campos Dourado, afirmou em Boletim de Ocorrência e em post no Facebook (apagado posteriormente) ter recebido um “murro” do atleta. Por meio de nota enviada pela sua assessoria, o jogador negou.

“O jogador Everton Cardoso, do São Paulo, nega qualquer incidente envolvendo o seu nome. O que houve foi uma invasão da casa onde ele estava com a família na cidade de Nortelândia, no Mato Grosso, e os invasores foram convidados a se retirar pelo segurança do jogador. O pai do atleta, Evandro Campos, registrou essa invasão na polícia local. O caso está na Justiça e o jogador e sua família esperam que os invasores sejam punidos”, diz a nota.

O pai do são-paulino, Evandro Campos, também registrou B.O., mas por invasão de domicílio. A Polícia Civil promete apurar o caso, ocorrido na madrugada de terça, quando o jogador comemorava o aniversário de 30 anos na casa de um amigo.

Na versão do acusado, Joanna teria entrado na festa acompanhada de mais duas pessoas, sem que tivessem sido convidadas. Acabaram retiradas da casa por um segurança. Já a garota disse à polícia que foi até o local para tentar “tirar uma foto” e, ao ser expulsa do local, acabou agredida por Everton, pelo irmão dele, Ebert, pelas esposas dos dois e por um segurança.