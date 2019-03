Acordo entre Red Bull e Bragantino mobiliza União por ‘vaga extra’

Anunciado nesta semana, o acordo envolvendo Red Bull Brasil e Bragantino pela gestão da equipe de Bragança Paulista mobilizou os bastidores do União Barbarense. Uma nota enviada pelo clube à imprensa nesta quinta-feira “confirmou” uma vaga adicional de acesso à Série A3, posição não carimbada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Como ambos times – Red Bull Brasil e Bragantino – disputam o Paulistão, criou-se a expectativa de que houvesse uma fusão, abrindo a oportunidade para o terceiro melhor da Série A2 ganhar lugar na principal divisão do Estado em 2020, o que criaria um “efeito cascata”, resultando em vagas adicionais na A3 e também no Paulista Sub-23 Segunda Divisão, disputado pelo União, assim como pelo Rio Branco.

Reforçando a tendência, a assessoria de imprensa do Leão da 13 divulgou um comunicado afirmando que na Segunda Divisão “além das duas equipes finalistas, também a terceira equipe com melhor campanha terá acesso confirmado pela FPF”, conforme trecho do texto. Foto: Rodrigo Corsi / FPF

Questionado se a entidade abrirá uma vaga a mais de acesso nas divisões inferiores, o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, negou. “Não necessariamente. O Red Bull é uma limitada, vocês não podem se juntar e comprar a limitada e tocar o Red Bull? Se o dono do Red Bull desligar a chavinha e acabar com o Red Bull, existe [a chance de vaga extra], mas existe também a possibilidade de ele passar para outros investidores o Red Bull”, disse ontem, durante entrevista coletiva após o Conselho Técnico das semifinais do Paulistão.

O único cenário que pode confirmar a informação divulgada pelo alvinegro barbarense é se o Red Bull encerrar as atividades e desativar seu CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Como se trata de uma empresa limitada, pode ser vendido a investidores, o que inviabilizaria um terceiro acesso.

INSCRIÇÕES. A direção do Leão da 13 inscreveu 21 atletas para a estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. São eles: Daniel e Vinicius (goleiros); Eliandro, Moraes e Augusto (laterais); Wilson Martinez, Richard e Vinicius Alcântara (zagueiros); Léo Iseppe, Herrero, Rodolfo, Ramon Brites e Brandão (volantes); Luis Antonio, Juninho, Matheus Café, Felipe e Moran (meias); Ramirez, Morinigo e Dandan (atacantes).