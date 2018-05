Acompanhado por médicos do Liverpool, Salah faz tratamento na Espanha

Maior aposta da seleção do Egito na Copa do Mundo da Rússia, o atacante Mohamed Salah iniciou tratamento na Espanha nesta segunda-feira para se recuperar de lesão sofrida na final da Liga dos Campeões, no sábado. Ele está sendo acompanhado por médicos do Liverpool.

De acordo com a Federação Egípcia de Futebol, a opção pelo tratamento em solo espanhol foi dos médicos do clube inglês, onde joga o atacante. Segundo a entidade, os procedimentos estão sendo acompanhados pelo Liverpool em coordenação com a entidade egípcia, preocupada com a reabilitação do atleta a tempo de jogar na Rússia no próximo mês.

Nesta quarta, o presidente da Federação, Hani abu Reda, vai viajar até a Espanha na companhia do médico Mohamed Abu Leila. Eles vão encontrar Salah para saber como está a evolução do jogador.

Salah se machucou ainda no primeiro tempo da final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, na cidade de Kiev. Ele deixou o gramado aos 29 minutos de jogo após lesionar o ombro numa disputa com o zagueiro Sergio Ramos, do time espanhol. Nem o clube e nem a seleção egípcia divulgaram ainda um diagnóstico preciso sobre a lesão do atacante.

Salah era a maior aposta do Liverpool na grande decisão, em que foi derrotado por 3 a 1, no sábado. E também é considerado uma das estrelas da Copa do Mundo. No entanto, ele corre o risco de virar baixa na Rússia.