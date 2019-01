Abertura da Copa Mag Sac tem média de 6,5 gols por jogo

A disputa da categoria Jovens na Copa Mag Sac começou com uma média de 6,5 gols por jogo. A primeira rodada ocorreu no sábado, com a realização de quatro partidas. A competição acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana. Ao todo, as redes balançaram 26 vezes. Nenhum jogo teve menos que seis gols.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O primeiro líder é o Lima&Silva/DM Treinamentos, que goleou o Restaurante Jandaia por 6 a 0. O L&L Express/Bar Rio Branco bateu o Alumaquinas por 5 a 1 e aparece na segunda posição.

Também houve uma goleada do Viel Seguros/Trevilub Lubrificantes sobre o Vidromania, por 5 a 2. No outro confronto, a diferença foi de um gol: o Via Direta/Yupi Kids venceu o Next por 4 a 3.

SÊNIOR. Nesta quinta-feira, haverá a segunda rodada da categoria Sênior, com cinco jogos em disputa. Líder do torneio, com três pontos e saldo positivo de cinco gols, o Posto 7/Auto Elétrica Brasil vai enfrentar o Auto Escola São Vito/Max Imóveis.

O duelo está marcado para as 19h15, mesmo horário das partidas entre Amantex Confecções/TH Pinturas e Vilmar Casa Games/Z Sport e Duarter Jr. Imobiliária/Toco Representações contra o Escritório Lex.

Às 20h30, o AgroPet Mundo Animal vai encarar o Novo Engenho, enquanto o Etiquetas Americana/Microgestão Sistemas joga contra o Gran Plus Affinity/Casa do Construtor.