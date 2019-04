Abel testa Flamengo sem Everton Ribeiro e Gabriel para a decisão contra o Vasco

O técnico Abel Braga testou, nesta sexta-feira, o time do Flamengo sem Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa para a decisão deste domingo, diante do Vasco, às 16 horas, no Maracanã. O time rubro-negro venceu o primeiro duelo da final por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para ficar com a taça.

O treinador orientou um treinamento com Uribe e Vitinho na equipe titular. Entre os dois jogadores que perderam vaga na equipe titular nesta atividade realizada no Ninho do Urubu, Everton Ribeiro ainda sofre com uma pancada no pé esquerdo sofrida no jogo com o San José, da Bolívia, em duelo pela Copa Libertadores.

Com Bruno Henrique suspenso, Diego ganha nova oportunidade. O time armado no treino desta sexta formou com: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Arão, Vitinho, Diego e Arrascaeta; Uribe. O último treino da equipe antes da decisão será neste sábado pela manhã.

Depois da disputa do título carioca, o Flamengo volta suas atenções para o duelo com a LDU, quarta-feira, no Equador, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time lidera o Grupo D, com nove pontos, ao lado do Peñarol, mas possui melhor saldo de gols (7 a 4). A LDU soma quatro, enquanto o San José, da Bolívia, tem apenas um.

Por causa deste compromisso, Abel poderá poupar Everton Ribeiro e Gabriel visando este confronto da próxima semana em solo equatoriano, onde um empate já assegura a classificação da equipe flamenguista à próxima fase do torneio continental.