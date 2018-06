Abel lamenta chances perdidas e vê placar injusto no Independência

O técnico Abel Braga deixou o Independência, neste domingo, insatisfeito com o placar da derrota sofrida pelo Fluminense diante do Atlético-MG, por 5 a 2. Na sua avaliação, o placar não refletiu o jogo. O treinador lamentou as chances perdidas e disse que o time carioca poderia ter sido “mais cirúrgico” em suas investidas no ataque.

“Não saio contente, obviamente, mas o que vi minha equipe jogar foi mais do que eu esperava. Saio desapontado com o resultado, mas não com nossa atuação”, resumiu Abel, que viu equilíbrio no duelo até quando o placar exibia empate por 2 a 2. “Consertamos algumas coisa que aconteceram errado e o jogo ficou a nossa feição. Não estou dizendo que jogamos melhor, mas até o terceiro gol, nós estávamos bem na partida.”

No entanto, Abel admitiu o erro crasso da equipe no lance do terceiro gol atleticano. “Tomamos gol no escanteio, uma falha grosseira nossa, coisa que nós treinamos. Depois teve o gol de falta. Minha equipe continuou atacando e tomou o quinto gol no contra-ataque”, analisou.

Para Abel, o resultado poderia ter sido totalmente diferente se o Fluminense tivesse caprichado mais nas finalizações. “Faltou ser mais cirúrgico. Se a gente faz o terceiro gol antes de tomar o terceiro gol. Tivemos chances para isso”, lamentou o técnico, que viu pontos positivos na derrota.

“Achei que faltaria ritmo, pegada, mas não faltou nada disso. O Ibañez não joga há muito tempo, o Ayrton também, o Gilberto se machucou no primeiro tempo, o Douglas o segundo jogo como titular”, enumerou.

O resultado marcou a terceira derrota seguida do Fluminense. O time, que chegou a flertar com a liderança, caiu para o 11º lugar da tabela. “Nós estivemos em primeiro por algumas horas. O campeonato é muito igual. Hoje foi até um placar que podem tentar dizer que foi fácil para o Atlético, mas quem vê o jogo, enxerga que não foi fácil”, declarou.