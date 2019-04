Abel justifica Arrascaeta como titular do Flamengo: ‘Teve uma semana muito boa’

A goleada sobre o San José, da Bolívia, por 6 a 1, na quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, garantiu ao Flamengo a liderança do Grupo D da Copa Libertadores. Vários foram os destaques na partida, mas um deles chamou a atenção por ter sido o pivô de polêmica e críticas ao técnico Abel Braga. Muito pedido pela torcida, o meia uruguaio Arrascaeta foi titular e fez um dos gols.

O treinador do Flamengo justificou a demora para colocar o uruguaio como titular e elogiou a última semana de treinos do meia. “O importante é a pessoa saber e ter consciência de que a possibilidade é real, não é fictícia. Tem semana que você olha para o cara e diz que ele está bem. E o Arrascaeta teve uma semana muito boa. Estou feliz pelo que o Bruno jogou como atacante. Ele me impressionou. Arrascaeta foi muito bem e para nós é ótimo”, disse Abel Braga.

A vaga nas oitavas de final da Libertadores pode ser conquistada já na próxima partida, pela quinta rodada, contra a LDU, em Quito, no próximo dia 24. Mas antes do compromisso no Equador, o Flamengo terá os dois jogos das finais do Campeonato Carioca contra o Vasco. O primeiro será neste domingo, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Abel Braga não quis falar muito sobre o duelo contra o Vasco, nem mesmo se manterá o time que entrou em campo contra o San José com a volta do atacante Gabriel, que cumpriu suspensão pela expulsão contra o Peñarol.

“Liderança, saldo bom, mas, infelizmente, pelo resultado com o Peñarol, não nos garante nada. Agora, vamos buscar. O importante é que estamos muito conscientes. Os gols aconteceram de forma natural. Estávamos ansiosos no primeiro tempo. No segundo, começamos a diminuir. Falam do San José, mas eles deram mais trabalho tomando de seis do que o Peñarol. É um resultado que encorpa, mas domingo não tem nada a ver com isso. Vamos ver quem está melhor”, comentou o treinador.