Abel indica Flamengo com apenas um titular para clássico com o Vasco

O técnico Abel Braga indicou que vai mesmo armar o Flamengo com uma escalação praticamente reserva para encarar o Vasco domingo, no Maracanã, pela Taça Rio. No treino desta quinta-feira, o treinador levou a equipe ao gramado na Gávea com apenas um jogador considerado titular, o meia Arrascaeta.

Dos 11 titulares da vitória por 1 a 0 sobre o San José, na altitude de Oruro, na terça, pela estreia na Libertadores, somente Arrascaeta foi mantido. Na ocasião, o uruguaio disputou somente os 45 minutos iniciais e foi substituído por Everton Ribeiro, que também foi escalado nesta quinta.

Os três nomes escolhidos por Abel para a armação no treino desta quinta, aliás, brigam diretamente por um lugar no time titular do Flamengo. Se Diego e Bruno Henrique parecem titulares incontestáveis no momento, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho são os maiores concorrentes para esta terceira vaga no setor ofensivo do meio de campo.

Apesar da opção de Abel por uma escalação reserva, o volante Cuellar fez questão de exaltar a parte física do Flamengo. “Falando de performance, ficou nítido que estamos bem fisicamente para jogar na altitude e conseguir um bom resultado. Ainda não estamos 100%, mas estamos cada vez mais perto disso com o decorrer dos jogos”, declarou.

Se confirmar o time que foi a campo nesta quinta, Abel escalará o Flamengo no clássico com: César; Rodinei, Thuler, Hugo Moura e Trauco; Piris, Ronaldo, Vitinho, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Vítor Gabriel. Sobre a importância do clássico, Cuellar descartou qualquer pressão extra por se tratar de um rival.

“O Flamengo sempre tem responsabilidade de ganhar qualquer jogo. Não aumenta (a pressão). Estamos vestindo a camisa do maior clube do Brasil, sempre vamos procurar a vitória. Temos em mente sempre um bom resultado, pois a pressão sempre vai existir no Flamengo”, comentou o colombiano.