Abel defende Arrascaeta no Flamengo e diz: ‘A gente não pode crucificar ninguém’

A maioria dos quase 55 mil torcedores que compareceram ao Maracanã na noite desta quinta-feira vaiou o Flamengo após a derrota para o Fluminense, por 1 a 0, na semifinal da Taça Guanabara. Eliminado da decisão do primeiro turno, o time rubro-negro viu Arrascaeta como um dos principais alvos da ira da torcida.

Uma das expressivas contratações para essa temporada – e mais cara -, o meia que veio do Cruzeiro entrou no segundo tempo e perdeu a bola no meio-campo em jogada que originou o gol de Luciano aos 47 minutos. Na entrevista coletiva após o duelo, o técnico Abel Braga saiu em defesa do uruguaio.

“A gente não pode crucificar ninguém. Nossa maior preocupação neste momento é não deixar que essa derrota caia nos ombros do Arrascaeta. Eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Foi infeliz num lance, mas não é isso que vai tirar seu valor. Esse jogador precisa ser acarinhado”, afirmou o treinador.

Ao ser questionado se a tragédia ocorrida na última sexta-feira no Ninho do Urubu, quando um incêndio matou dez jogadores das categorias de base, teria influenciado para o baixo rendimento do time, Abel não quis entrar em detalhes.

“O que isso significou fica guardado lá dentro (do vestiário). Não vamos usar isso como desculpa. Se o adversário venceu é porque teve méritos”, enfatizou.

O Flamengo agora vai ter dez dias para se preparar antes da estreia na Taça Rio, contra o Americano, no Maracanã, enquanto o Fluminense vai disputar contra o Vasco o título da Taça Guanabara, neste domingo.