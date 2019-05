Abel Braga vê ‘resultado normal’ no Flamengo, mas admite que ‘erramos demais’

A temporada do Flamengo é marcada por forte irregularidade. E no início do Brasileirão não foi diferente. Depois de apresentar um bom futebol e estrear com vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 1, o time carioca foi até Porto Alegre (RS) nesta quarta-feira e perdeu para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio.

Na entrevista coletiva, Abel Braga considerou o tropeço como “absolutamente normal”, mas reconheceu que o Flamengo poderia ter conquistado um resultado melhor se não fossem os vários erros cometidos pelo time, inclusive nos dois gols do rival.

“Chegar aqui e perder para o Internacional é um resultado absolutamente normal. Assim como seria se o Flamengo vencesse, porque são dois grandes clubes. Mas hoje nós erramos demais. Erramos a nível de passe, de troca de posição e nos dois gols”, apontou o treinador, acostumado a atuar no Beira-Rio.

Durante as quatro passagens que teve pelo clube gaúcho, o treinador se tornou um ídolo da torcida principalmente após as conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2006.

“É um sentimento inexplicável. Primeiro porque para mim é o estádio mais lindo do País. E ainda mais lotado. Hoje a rivalidade ficou apenas dentro de campo. Fora dele foi tudo muito legal, pude reencontrar pessoas queridas”, comentou Abel Braga.

Com três pontos, o Flamengo volta a campo no domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. O time deve ir para o jogo com um time reserva, pois três dias depois tem o confronto decisivo contra o Peñarol, no Uruguai, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Na liderança do Grupo 9, com os mesmos nove pontos do Peñarol, o Flamengo precisa de um simples empate para se classificar. Se perder, tem que torcer por um tropeço da LDU diante do lanterna San José, no Equador.