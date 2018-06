Abel Braga pede reforços no Fluminense após 4ª derrota seguida

O Fluminense sofreu na noite desta quarta-feira sua quarta derrota seguida. Ao perder para o Santos, por 1 a 0, no Maracanã, o time de Abel Braga estacionou nos 14 pontos e ficou a apenas dois acima da zona de rebaixamento nesta parada do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

O novo resultado negativo acendeu o sinal de alerta dentro do clube. E, ao fim da partida, o treinador pediu reforços para a retomada do campeonato, em julho. “É um momento oportuno. Para deixar algumas coisas e atitudes extremamente corretas de lado para ir buscar mais jogador. Não é que esse grupo não tenha qualidade, mas falta reposição”, afirmou.

Abel acredita que a interrupção do campeonato será positivo nesta busca e também na recuperação de jogadores machucados. Mas diz que reforços serão necessários por causa da maratona de jogos que vão marcar o retorno do Brasileirão para compensar as datas perdidas durante o Mundial.

“É um momento importante para esfriar a cabeça. Depois, vamos voltar para uma pré-temporada forte. Não podemos esquecer que os outros times já são fortes e nós precisamos ficar fortes também. O ponto positivo é recuperar os jogadores, por exemplo, Jádson, Richard, Gilberto, esses caras vão voltar bem da pré-temporada, mas como serão jogos quarta e domingo, tem que ter reposição”, ponderou.

Abel teme que, se não houver acréscimos no elenco, o Fluminense tenha dificuldades com desfalques em razão do desgaste físico. “Vai acontecer sempre o mesmo problema e não é só no Fluminense, tem que ter número e, de preferência, qualidade. Ano passado, pagamos por isso com os desfalques que tivemos, não podemos repetir o ano passado porque na frente tem um preço.”

O técnico garantiu que a sequência negativa – são cinco jogos sem vitória – não afetou sua credibilidade junto à diretoria do clube. “Minha relação com o clube continua inalterada e com a direção também. Tenho admiração, tenho uma relação honesta com o presidente e com o vice. Estamos num momento complicado, cinco jogos sem ganhar, então, temos que pensar e achar a solução.”

O Fluminense só voltará a campo agora no dia 19 de julho, após o fim da Copa da Rússia. E o retorno aos gramados será já em um clássico, com o Vasco, em São Januário, pela 13ª rodada do Brasileirão.