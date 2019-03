Abel Braga critica calendário cheio do Fla e elogia estratégia do Athletico-PR

O Flamengo fez contra o Madureira – vitória por 2 a 0, na terça-feira, no estádio do Maracanã, pela Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca) – a sua 15.ª partida em 2019. Com pouco tempo de pré-temporada, viagens longas e desgastantes e jogos em condições adversas, o técnico Abel Braga fez críticas à sequência que o seu time já passou e que irá passar nos próximos meses. E elogiou a estratégia do Athletico-PR, que há alguns abdica totalmente do seu Estadual para se preparar melhor para os outros campeonatos que disputará.

“Vou dizer algo com total sinceridade. Quem está certo nisso tudo é o Atlhetico-PR. Essa é a grande verdade. Eles queriam fazer um amistoso conosco antes do campeonato, mas não deu tempo. Todos falam que tem que ganhar tudo. Mas eu sei, você sabe e todos os rubro-negros sabem qual é a prioridade (Copa Libertadores)”, desabafou o técnico depois da partida contra o Madureira.

“Ficamos um tempo sem o Rhodolfo, sem o Vitinho, ficamos sem o Arrascaeta. É complicado, tem que medir. Hoje (terça-feira) em termos de intensidade, tivemos alguns jogadores abaixo. Isso tudo tem que ser pensando e organizado. Mas sem dúvida alguma digo que o Atlhetico-PR está certo”, continuou Abel Braga.

Até agora, o Flamengo jogou duas partidas amistosas nos Estados Unidos em janeiro, está na briga pelo título do Campeonato Carioca e iniciou bem a Libertadores com duas vitórias – sendo que a primeira foi na altitude de quase 4 mil metros da cidade boliviana de Oruro. Mais para frente começarão o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Mesmo com as críticas e o fato de o Flamengo ter assegurado com antecedência a classificação às semifinais da Taça Rio -, o treinador sabe da importância que o clássico contra o Fluminense, neste domingo, tem e, por isso, não deverá poupar jogadores.

“Vou pensar, mas a ideia é ir com força máxima. No ano passado o Flamengo não ganhou nada. Hoje (terça-feira) fizemos um jogo belo, parecia que o time estava se divertindo em campo, apesar do problema de finalização. Queríamos mais. Mas é notório que não tivemos a mesma intensidade dos outros jogos. Não conseguimos. Isso tudo será avaliado pela fisiologia. Se o problema for zero para domingo, vou com a equipe titular”, disse.

Neste domingo, o Flamengo reencontrará o time que o derrotou nas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. Abel Braga acredita que seus jogadores poderão se dar bem desta vez. “Perdemos um jogo em que tivemos mais chances de gols. Levamos um gol aos 48 minutos e 30 segundos. O grande problema é se não criassem. Estão criando. Eles treinam muito. E a bola tem entrado”, afirmou.