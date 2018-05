Abel Braga contém euforia após vitória do Fluminense: ‘Resultado foi mentiroso’

O técnico Abel Braga tratou de conter a euforia do elenco após a vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre a Chapecoense no sábado, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na opinião dele, o time não fez uma boa partida.

“O resultado foi mentiroso. A Chapecoense teve chances claras, já dei uma dura no vestiário, pois abrimos 2 a 0 e levamos um gol daquele. Mas era de se esperar, pois jogamos abaixo, por sorte vencemos”, destacou.

Abel também se mostrou preocupado com o desgaste físico por conta da sequência de jogos. No duelo contra a Chapecoense, ele precisou substituir Gum e Marcos Júnior. “Já recebemos o alerta, quando repete muito a equipe e não tem plantel muito grande… Hoje foram dois. O Pedro fez gol mas não estava 100%”, disse.

O Fluminense volta a campo novamente na próxima quarta-feira, quando visitará o Grêmio pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Abel avisou que deverá mexer na equipe, mas ainda não informou quantas mudanças serão feitas.

“Devo mudar alguma coisa, está nítido que caiu o rendimento, ganhamos graças à alma e ao coletivo. Alguns jogadores também foram bem. Nathan quando entrou, o próprio Luan, Renato Chaves não teve nenhum erro no jogo, o atacante fez dois gols e mesmo assim, estivemos abaixo. Então, para quarta, teremos que rever alguma coisa”, finalizou.