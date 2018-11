ABC faz sete campeões em casa

Sete atletas do ABC (Americana Bicicross Clube) foram campeões dentro de casa, na oitava etapa do Campeonato Paulista de BMX. O número está dentro da meta traçada pela equipe, que esperava ter pelo menos seis pilotos no topo do pódio. O evento ocorreu neste fim de semana, no Complexo Esportivo Ayrton Senna, localizado no entorno do Centro Cívico.

Os vencedores foram: Guilherme de Oliveira Campos, na categoria Novatos 9 e 10 anos; Vinícius Muller Rezende, na Novatos 11 e 12 anos; Caroline Vitória Rossi Amazonas, na Girls 15 e 16 anos; Ubiratan José Ignácio Cunha, na Cruiser 40 a 44 anos; Tiago Bueno de Oliveira, na Boys 9 anos; Igor Gabriel do Amaral, na Boys 13 anos; e Vitor Antonio Marotta, na Junior Men.

“Foi extremamente positivo, considerando que são atletas formados no clube, pratas da casa, formados ali com a gente. O foco principal da escolinha é formar cidadãos, mas também formar campeões consequentemente. Então, é muito proveitoso, muito bom. Sou muito grato a esse resultado”, disse o presidente do ABC, Allan Jonas Duarte, o Aladin.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo ele, esses resultados aumentam o ânimo dos pilotos para a nona e última etapa da temporada. A disputa será nos dias 1 e 2 de dezembro, em Indaiatuba. “Nós temos atletas que estão disputando o título do Campeonato Paulista. Então, com certeza, na última etapa, é um gás, é uma motivação a mais para a busca do título”, afirmou.

Antes da rodada americanense, apenas uma atleta do ABC estava em primeiro lugar na classificação geral: Caroline Vitória Rossi Amazonas, que, com a vitória deste fim de semana, se afastou ainda mais das outras competidoras da categoria Girls 15 e 16 anos. No entanto, a classificação atualizada com os resultados da oitava etapa ainda não foi divulgada pela APBMX (Associação Paulista de Bicicross), entidade responsável pela realização do Estadual.

Em 2018, além de Americana, a competição também passou por Poços de Caldas (MG), Jacareí, Jarinu, Paulínia, Cosmópolis, Sorocaba e Votorantim.