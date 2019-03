‘A gente precisava vencer’, afirma Pablo após triunfo do São Paulo em Bragança

A vitória do São Paulo sobre o Bragantino por 2 a 0, neste domingo, em Bragança Paulista (SP), tirou um peso dos ombros dos jogadores do Morumbi. O time não vencia havia três rodadas no Campeonato Paulista (derrotas para Corinthians e Ponte Preta e empate sem gols com o Red Bull). Além disso, a equipe caiu precocemente na segunda fase eliminatória da Copa Libertadores para o Talleres, da Argentina, em eliminação que ainda traz efeitos negativos para o grupo.

“A gente precisava voltar a vencer. A sequência de jogos sem vitória incomodava bastante. A gente sabia que era um jogo difícil, mas era importante sair com o resultado e a gente conseguiu”, disse o atacante Pablo, autor do primeiro gol – o seu quarto na temporada de 2019.

O zagueiro Arboleda, autor do segundo gol em Bragança Paulista e um dos poucos jogadores que foram poupados das críticas da torcida no ponto mais difícil da crise, afirmou que a vitória pode ser um recomeço para o time no Paulistão. Com o triunfo, o time assumiu a ponta no Grupo D.

“A gente precisava dessa vitória. Estávamos trabalhando para isso. Vínhamos em uma sequência sem vencer. A eliminação (na fase pré-Libertadores) foi difícil e nos deixou muito tristes. Acredito que essa vitória pode ser um novo começo. Esperamos conseguir a classificação no Paulistão”, afirmou o equatoriano.

Para o zagueiro Anderson Martins, a vitória pode dar tranquilidade para a sequência. No sábado, o time enfrenta a Ferroviária no estádio do Pacaembu, na capital – o Morumbi está interditado por causa das chuvas. “A gente pode dar continuidade ao trabalho com maior tranquilidade. Conseguimos encerrar uma sequência ruim”, comentou o defensor.