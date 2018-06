À espera do técnico Jorginho, Vasco quer se vingar do Cruzeiro no Brasileirão

Goleado pelo Cruzeiro no quinto jogo da fase de grupos da Copa Libertadores, o Vasco quer se vingar do time mineiro nesta quarta-feira, quando revê o rival em confronto no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h45, válido pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, os vascaínos também buscam se reabilitar no torneio nacional.

O time cruzmaltino vem de derrota para o Botafogo e não consegue manter uma regularidade na competição nacional. Prova disso é a posição que ocupa na tabela de classificação: 13.ª, com 11 pontos somados, mais perto da zona de rebaixamento do que do topo.

Com a saída de Zé Ricardo, que pediu demissão do cargo após a derrota por 2 a 1 no clássico carioca, quem treinará a equipe no confronto no estádio do Mineirão é o ex-jogador Valdir Bigode, mas apenas interinamente, já que Jorginho já foi anunciado como novo comandante do time cruzmaltino nesta terça-feira e assume o time já nesta quinta.

Será a segunda passagem do treinador por São Januário. Jorginho, que terá Paulo César Gusmão como seu auxiliar técnico, comandou o Vasco entre o segundo semestre de 2015, temporada em que não conseguiu evitar o rebaixamento à Série B, e por todo ano de 2016, quando conquistou o Campeonato Carioca e levou o time de volta à elite do futebol brasileiro.

Sobre a equipe que irá a campo, Valdir Bigode não deu muitas pistas, mas, ao menos, confirmou a escalação de Paulão. O zagueiro foi um dos atletas afastados em razão da publicação da polêmica foto antes da partida contra a Universidad de Chile, em Santiago, pela Libertadores.

O time segue cheio de desfalques. Dois deles são Thiago Galhardo e Rafael Galhardo, que não estão recuperados das suas respectivas lesões e continuam no departamento médico. No meio, pela qualidade do ataque cruzeirense, é provável que Valdir Bigode tire Giovanni Augusto para a entrada de mais um volante, que deve ser o jovem Bruno Cosendey.

Vaiado pela torcida na última partida, o lateral-esquerdo Fabrício deve dar lugar a Henrique, que retorna à equipe.