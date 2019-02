À espera de julgamento, Odair evita definir time titular do Internacional

À espera do julgamento do atacante Nico López, o técnico Odair Hellmann evitou definir o time titular do Internacional no treino desta quarta-feira, em preparação para o jogo contra o Avenida, no domingo, no estádio Eucaliptos, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

López será julgado nesta quarta pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) e pode levar gancho de até 12 jogos em razão da expulsão sofrida na vitória do Inter sobre o Juventude na rodada retrasada do Estadual. O uruguaio, que já cumpriu suspensão automática diante do Caxias, no jogo anterior, foi denunciado por agressão física.

Se for punido, López será a segunda baixa do Inter para o duelo do fim de semana. O meia Edenilson já será desfalque certo por ter sido expulso no fim de semana passado.

Na manhã desta quarta, Odair contou com os titulares que entraram em campo no fim de semana, mas evitou esboçar quem estará entre os 11 no domingo que vem. A quente manhã de Porto Alegre começou com trabalho técnico de cruzamentos e finalizações. Uma parte do grupo fez treino tático.

Na sequência, o treinador dividiu o elenco em três times para duelos em campo reduzido. O atacante Paolo Guerrero, que ainda cumpre suspensão por doping, esteve na atividade após ficar de fora do jogo-treino de terça, contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul.

Uma provável escalação do Inter no domingo terá: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Patrick, William Pottker, Nico López (Nonato) e Neilton; Pedro Lucas. O time gaúcho volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira.