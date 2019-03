Copa América entra na reta final de preparação

O Comitê Organizador entra nesta quarta-feira em contagem regressiva para a disputa da Copa América, faltando 100 dias para o pontapé inicial do evento. A competição retorna ao Brasil após 30 anos. A abertura será no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, em São Paulo, entre Brasil e Bolívia. A final está programada para ocorrer em 7 de julho, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Até o momento, mais de 300 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Sete partidas estão com bilhetes esgotados. “Mas temos a previsão de uma nova fase para o público e com ingressos novamente para todos os 26 confrontos da disputa”, explicou Agberto Guimarães, diretor de operações do Comitê Organizador no Brasil. Foto: CONMEBOL Copa América

Os duelos nos quais os bilhetes foram todos comprados são as três partidas do Brasil na primeira fase (contra Bolívia e Peru, em São Paulo, e diante da Venezuela, em Salvador), o confronto entre Argentina e Colômbia (também em Salvador), a partida entre Chile e Uruguai (no Rio de Janeiro), as quartas de final na Arena Corinthians, na capital paulista, e a final.

“Ainda estamos na fase dois da venda de ingressos e o número é superior à nossa expectativa. Também não iniciamos ainda a venda de ingressos de hospitalidade, quando empresas poderão comprar pacotes, ou seja, quantidades maiores de ingressos”, afirmou Agberto Guimarães. “Temos muito trabalho pela frente. Passado o sorteio e o anúncio da segunda fase de venda de ingressos, estamos em processo de conclusão do Programa de Hospitalidade e da definição dos Centros Oficiais de Treinamento dos times”, continuou o diretor de operações, referindo-se ao local que as seleções vão ocupar durante o torneio.

Ao contrário da Copa do Mundo de 2014, quando as equipes definiram sedes fixas e se deslocavam para as partidas e depois retornavam para o seu CT, durante a competição continental as seleções vão circular entre as cinco sedes (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador) sem voltar para “casa”.

Na véspera dos jogos, existe a obrigatoriedade de cada seleção realizar um treino de reconhecimento do estádio. Por isso, cada equipe ficará em um CT por dois ou três dias apenas. Isso faz com que a logística seja mais dinâmica e organizada. No caso do Brasil, o elenco do técnico Tite vai utilizar os campos de São Paulo, Palmeiras e Vitória antes de seus compromissos oficiais.

“Os preparativos para a Copa América estão dentro do planejamento feito desde que o Comitê Organizador Local foi constituído em fevereiro do ano passado. Faremos uma grande celebração do futebol sul-americano, oferecendo conforto e segurança aos torcedores, com estádios modernos, e toda a infraestrutura e organização necessárias para que os atletas possam brilhar”, defendeu Agberto Guimarães.

Com a presença de 12 seleções, sendo que Japão e Catar vão participar como equipes convidadas, a Copa América não terá investimento público para a sua realização. O Comitê Organizador não confirma os valores de orçamento, mas estima-se que deva ficar abaixo de US$ 100 milhões (R$ 377,6 milhões). Recentemente, as empresas Brahma, TCL e Mastercard foram anunciadas como patrocinadores oficiais. Outra fonte de recursos será a venda de ingressos para as partidas.

“O Comitê Organizador trabalha com um orçamento enxuto e com a lógica da eficiência no uso desses recursos 100% privados. Nosso orçamento é fruto da receita gerada pela venda de ingressos e de recursos de direitos de TV e patrocínios”, lembrou Agberto Guimarães. Ele diz também que em breve novas parcerias serão anunciadas, o que deve ajudar no caixa do torneio. Por isso, a expectativa do Comitê Organizador é grande para o evento. A contagem para o início dos jogos já começou.

Mascote

A Copa América até agora não tem uma mascote. Segundo o Comitê Organizador, essa “embaixadora” do evento ainda será apresentada ao País. “Teremos uma mascote com a cara do Brasil e da América do Sul. Com certeza será mais uma grande embaixadora do evento”, prometeu Agberto Guimarães, diretor de operações do Comitê Local, evitando dar mais detalhes sobre o assunto.

Desde a edição de 1987, a competição sempre teve uma mascote, com exceção da Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos, em 2016. A iniciativa começou como uma exigência da própria Conmebol para os organizadores do país-sede. O pioneiro foi o Gardelito, uma versão infantil do famoso cantor de tango Carlos Gardel na edição argentina. Foto: Reprodução

E não parou mais. Em 1989, o sabiá Tico foi o símbolo do torneio, que na ocasião foi disputado no Brasil. Dois anos depois, no Chile, o Guaso representava o Huaso, de forma estilizada, em uma referência aos profissionais ligados à atividade pecuária do país. No Equador, na disputa de 1993, uma espiga de milho foi homenageada na figura do carismático Choclito.

Em 1995, no Uruguai, a mascote escolhida foi Torito, um touro com uniforme da Celeste. Dois anos depois, em 1997, na Bolívia, outro animal ganhou fama como símbolo da competição: o tatu. Os animais continuaram em alta no torneio seguinte, em 1999, no Paraguai. Taguá se referia a um tipo de javali do Chaco.

Ameriko foi o extraterrestre escolhido pela Colômbia como mascote de sua competição em 2001. Três anos depois, no Peru, a mascote foi o Chasqui, simbolizando um mensageiro do império Inca. Já o Guaky, uma arara vermelha pequena, brilhou na Copa América da Venezuela, em 2007. Na Argentina, em 2011, o embaixador do evento foi o Tangolero, um avestruz. Depois, no Chile, em 2015, a raposa Zincha fez a alegria dos torcedores.

A expectativa agora é saber a escolha do Comitê Organizador. Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o símbolo foi o tatu-bola Fuleco, que cativou os fãs e figurou entre os produtos mais vendidos.