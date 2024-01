Futebol mundial presta homenagem a Beckenbauer: ‘O melhor jogador da história da Alemanha’

A morte da lenda do futebol Franz Beckenbauer, capitão da Alemanha campeã da Copa de 1974 e treinador da seleção alemã no Mundial de 1990, gerou repercussão em todo o mundo nesta segunda-feira. Grandes personalidades do futebol, como Lottar Matthäus e Lionel Messi, clubes e entidades deixaram suas homenagens ao bicampeão mundial.

Lottar Matthäus, capitão da Alemanha no título mundial de 1990 sob o comando de Beckenbauer, mostrou-se chocado com a morte do amigo. “O choque é profundo, embora eu soubesse que Franz não estava se sentindo bem. A sua morte é uma perda para o futebol e para a Alemanha como um todo. Foi um dos maiores como jogador e treinador, mas também fora de campo”, afirmou Matthäus ao jornal alemão Bild.

De acordo com nota divulgada pela família, Beckenbauer morreu enquanto dormia. Jogador de vasta qualidade técnica, o zagueiro se destacou também em funções no meio de campo e marcou época no Bayern de Munique, um dos muitos que reverenciaram o ícone do futebol.

“O mundo do Bayern não é mais o que costumava ser – de repente mais sombrio, mais silencioso, mais pobre: Os campeões alemães lamentam a morte de Franz Beckenbauer, o único “Imperador”, sem o qual o Bayern nunca teria se tornado o clube que é hoje. Descanse em paz”, escreveu o perfil do clube bávaro em suas redes sociais. Na longa passagem pelo time da Baviera, venceu três Liga dos Campeões e quatro vezes o Campeonato Alemão, além de quatro Copas das Alemanha.

Depois de aposentado dos gramados, o ícone alemão virou treinador e assumiu a seleção nacional, ainda como Alemanha Ocidental, em 1984. Cerca de um ano após a queda do muro de Berlim, conduziu a equipe ao título da Copa de 1990, com nomes como Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Rudi Völler e Juergen Klinsmann integrando o eficiente esquadrão alemão.

Julian Nagelsmann, atual treinador da seleção alemã, deu destaque à contribuição do “Kaiser” como jogador e treinador para o futebol mundial. “Para mim, Franz Beckenbauer foi o melhor jogador de futebol da história da Alemanha”, exaltou o treinador.

“Franz Beckenbauer foi capaz de flutuar no gramado, como jogador de futebol e mais tarde também como treinador ele foi sublime, ele estava acima das coisas. Quando Franz Beckenbauer entrava em uma sala, a sala se iluminava, ele merecia o título de ‘figura luminosa do futebol alemão'”, continuou Nagelsmann.

Rudi Völler afirmou que o Kaiser “foi uma inspiração para mais de uma geração e permanecerá para sempre a luz brilhante do futebol alemão”.

Beckenbauer vai se reencontrar no céu com Pelé, cuja morte completou um ano no dia 29 de dezembro do ano passado. Seduzidos pelo dinheiro americano, os dois jogaram juntos no New York Cosmos, em 1977, e foram dois dos nomes mais conhecidos a tentar popular o futebol nos Estados Unidos. “Eram muito mais que bons amigos. Rei Pelé chamava Beckenbauer de irmão”, relatou o administrador da conta de Pelé no Instagram. “Esperamos que seja um lindo reencontro no céu”.

Conhecido por sua elegância e qualidade técnica apesar de ser um jogador de defesa, o alemão é visto como um revolucionário do futebol por sua atuação como líbero, conduzindo o time ao ataque com seus passes. “Um verdadeiro ícone, então, agora e sempre”, escreveu o perfil da Bundesliga, a liga alemã de futebol.

Liderado por Beckenbauer, a Alemanha, para ser campeã mundial em 1974, derrotou o mágico Carrossel Holandês naquela decisão. A seleção holandesa não se esqueceu de homenagear o ídolo alemão. “Um verdadeiro ícone do esporte”, enalteceu o perfil do time nacional da Holanda.

A Uefa publicou um vídeo de Beckenbauer levantando a taça da Copa de 1974 e ressaltou que o Kaiser foi “o jogador que moldou o futebol alemão como nenhum outro”.

Já Gianni Infantino, presidente da Fifa, lembrou que, apesar das glórias e conquistas, Beckenbauer “sempre se manteve modesto e pé no chão. Uma grande pessoa, um amigo do futebol, um campeão e uma verdadeira lenda. Franz permanecerá inesquecível”, disse o dirigente ítalo-suíço.

Eleito oito vezes o melhor do mundo, o astro argentino Lionel Messi foi objetivo em seu tributo ao alemão. Ele publicou uma foto do zagueiro e escreveu “QEPD”. A sigla significa “que descanse em paz” em espanhol. Os clubes brasileiros também prestaram homenagens ao ídolo alemão.