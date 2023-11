Fulham vence Wolverhampton com dois gols de pênalti de Willian e encerra jejum

A 13ª rodada do Campeonato Inglês terminou nesta segunda-feira, com uma vitória por 3 a 2 do Fulham sobre o Wolverhampton, no estádio Craven Cottage, em Londres, onde mais da metade dos gols foram marcados de pênalti. Dois deles foram convertidos por Willian, ex-Corinthians, para o lado londrino, que também foi às redes com Iwobi. A outra penalidade originou o segundo gol dos Wolves, marcado por Hwang Hee-Chan, após Matheus Cunha, presente em convocações recentes da seleção, marcar o primeiro.

O segundo pênalti convertido por Willian, aos 48 minutos do segundo tempo, encerrou uma série de quatro jogos sem vitória na liga inglesa vivida pelo Fulham, agora 14º colocado, com 15 pontos, mesma pontuação do Wolverhampton, 12º por vantagem no saldo de gols. Entre os dois, ainda há o Crystal Palace, também com 15, em 13º. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Sheffield, 18º, com cinco.

A primeira metade da etapa inicial foi de muita intensidade, com os dois times conseguindo criar lances ofensivos interessantes em determinados momentos. Ambos entraram em campo com duplas brasileiras na escalação. Além de Willian, o Fulham tinha o belgo-brasileiro Andreas Pereira, ex-Flamengo, no setor ofensivo. Nos Wolves, o também ex-flamenguista João Gomes e sua qualidade de passe buscavam ligar o meio de campo ao ataque escalado com Matheus Cunha como referência.

As ações iniciais se concentraram nos pés do time londrino, que colocaram o goleiro José Sá para trabalhar e conseguiram vencê-lo com uma finalização de Iwobi, ainda aos seis minutos. Alguns minutos depois, o domínio passou aos visitantes. Muito se lamentou uma bola acertada na trave por Hwang Hee-Chan, mas Matheus Cunha aplacou a frustração, aos 21 minutos, marcando o gol de empate, de cabeça. Com o placar igualado, o jogo transcorreu com o Fulham mais dedicado a recuperar a vantagem, porém com muita limitação na conclusão das jogadas.

Tal dificuldade se resolveu no segundo tempo, pois Cairney sofreu um pênalti, aos dez minutos, e Willian converteu. Novamente em desvantagem, o time visitante, mostrou bons recursos no meio de campo para deixar claro que não desistiria tão fácil. Um belo passe de João Gomes por pouco não terminou em gol de Lemina, que não finalizou com a mesma qualidade da assistência dada pelo companheiro.

O novo empate veio aos 29, pois foi a vez do Wolverhampton ter uma penalidade a seu favor, sofrida e convertida por Hwang. O jogo teve mais um pênalti, para o lado do Fulham, e dessa vez para decidir de vez o placar. Willian foi novamente o escolhido para a cobrança, após falta sofrida por Harry Wilson, e converteu.