Fritz derruba o favorito Zverev no US Open e está na semifinal do US Open - O Liberal

Esporte Fritz derruba o favorito Zverev no US Open e está na semifinal do US Open

Com socos no ar e muita gritaria, o norte-americano Taylor Fritz comemorou a grande vitórias sobre o cabeça de chave 4, o alemão Alexander Zverev, e a inédita classificação às semifinais do US Open, o último Grand Slam do ano. Em apresentação sólida e com o apoio da torcida, o tenista local se garantiu com 7/6 (7/2), 3/6, 6/4 e 7/6 (7/3).

Fritz entrou no barulhento Arthur Ashe Stadium disposto a desbancar o favorito alemão, que tentava voltar à decisão do US Open após quatro anos – perdeu a final de 2020 para o austríaco Dominic Thiem após abrir 2 sets a 0. Zverev já disputou o título de um Grand Slam no ano e saiu derrotado, diante do espanhol Carlos Alcaraz, em Roland Garros.

Em uma partida com dois grandes sacadores, o primeiro set foi igual até o tie-break, sem quebras. Fritz até teve três set points com 6 a 5, mas não aproveitou. Mas mostrou superioridade no desempate para sair de 0 a 1 e fechar em 7 a 2 anotando cinco pontos consecutivos.

O equilíbrio prosseguiu no segundo set até o oitavo game, quando o alemão conseguiu aproveitar o break point e depois sacou bem para igualar a partida com 6 a 3. O empate não inibiu Fritz, que voltou vibrando bastante no terceiro set e logo abriu 3 a 0.

A parcial parecia encaminhada, quando Zverev reagiu e buscou o 3 a 3. O jogo ficou igual até o alemão ir para o serviço com 5 a 4 contra. Nervoso, saiu com 0 a 40 contra. Lutou e salvou os três set points. Mas acabou quebrado na quinta oportunidade e Fritz na frente, com 6 a 4.

Os tenistas investiram pesado no saque no quarto set e a aposta foi certeira. Em parcial com somente dois break points desperdiçados por Fritz, novo tie-break pela frente. E novamente com o norte-americano superior, para fechar o jogo em 3 a 1 com 7 a 3.