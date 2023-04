Freiburg goleia o Shalke 04 e entra na zona de classificação à Liga dos Campeões

Há tempos que o Campeonato Alemão não tinha tantas disputas interessantes. Além do Bayern de Munique ver rei reinado ameaçado ao perder a liderança para o Borussia Dortmund, a briga é acirrada também por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões e hoje quem fecha o G-4 é o Freiburg, após golear o ameaçado Schalke 04 e ainda contar com derrota do RB Leipzig diante do Bayer Leverkusen.

Jogando em casa diante de um rival fadado ao rebaixamento e afundado na penúltima colocação, o Freiburg demorou somente sete minutos para abrir o marcador, com Gregoritsch. O centroavante austríaco ampliaria aos 35 minutos, deixando a equipe em situação tranquila na partida antes do intervalo.

Após a pausa, o Freiburg foi logo impedindo uma possível reação do Schalke ao ampliar com Höler, em novo gol aos sete minutos. Curiosamente, o quarto gol também saiu aos 35, com Ginter fechando a goleada e colocando OA equipe na quarta colocação, com 52 pontos.

A presença no G-4 só foi possível pela manutenção da ótima fase do Bayer Leverkusen, na semifinal da Liga Europa e, agora, na sexta posição do Alemão, agora com 47 pontos, ao completar 13 partidas de invencibilidade. O time fez 2 a 0 no RB Leipzig, que se manteve com 51 pontos e caiu para o quinto lugar.

Sob a direção de Xabi Alonso, o Leverkusen faz bela campanha de reabilitação, está na faixa de vaga à Liga Europa e sonhando em brigar pelo G-4 após somar 10 vitórias e 3 empates nos últimos jogos. Desde fevereiro que a equipe não sabe o que é um revés.

Neste domingo, na BayArena, o Leverkusen aproveitou bem a reta final das etapas para garantir o importante resultado contra o rival que o supera atualmente na tabela. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Hlozek abriu o marcador. Já no fim da partida, aos 41 do segundo, Amiri ampliou de pênalti para definir. No lance da falta, Szoboszial acabou expulso e os visitantes não tiveram forças para buscar reação.

O Union Berlin já liderou a competição, mas passou por momento de instabilidade e acabou despencando. SE recuperou e, agora, na terceira posição, somou grande triunfo na casa do Borussia Mönchengladbach, neste domingo, por 1 a 0, gol de Becker, subindo para 55 pontos.