‘Freguês’ do Brasil, Gana pode ser oponente da seleção na Copa; veja histórico

Já garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira já começa a pensar nos possíveis adversários no início do mata-mata. E um dos potenciais rivais é Gana, que tem histórico de “freguês” do Brasil tanto em Mundiais quanto em amistosos.

Em 23 de setembro deste ano, a seleção enfrentou Gana em um amistoso, que terminou com placar de 3 a 0 para o Brasil. Richarlison, que fez o gol mais bonito do time na primeira rodada da Copa do Mundo no Catar, marcou dois e Marquinhos, um.

Apesar de ser a mais recente, essa está longe de ser a maior placar da história entre os dois times. Em 1996, sob comando de Zagallo, a seleção brasileira fez 8 a 2 sobre Gana em um amistoso. Fizeram gols o atacante Marques (dois), Rivaldo, Luizão, Alexandre Lopes, Zé Maria, André Luiz e Sávio.

Em outro confronto, nas oitavas da Copa do Mundo de 2006, sediada na Alemanha, o Brasil venceu Gana por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Zé Roberto e Adriano. Em março de 2007, em um amistoso na Suécia, o Brasil venceu por 1 a 0, mesmo placar da vitória sobre Gana em 2011, em um jogo em Londres.

Para o duelo entre Brasil e Gana ser confirmado, o time nacional precisa confirmar o primeiro lugar no Grupo G. Para tanto, só precisa empatar com Camarões na terceira e última rodada da chave, nesta sexta-feira. E Gana precisa confirmar a classificação e o segundo posto no Grupo H, que é liderado no momento por Portugal.