Frankfurt tenta manter a confiança contra o Real após ser goleado pelo Bayern

A goleada por 6 a 1 sofrida diante do Bayern de Munique na primeira rodada do Campeonato Alemão não abalou a confiança dos jogadores do Frankfurt, que decidem nesta quarta-feira o título da Supercopa da Europa. Vencedor da Liga Europa na temporada passada, o time comandado por Oliver Glasner experimenta alguma dose de otimismo antes enfrentar o Real Madrid, campeão, da Liga dos Campeões, em Helsinque, na Finlândia.

“A partida contra o Bayern nos serviu muito como experiência porque nos mostrou que se não estamos compactos, se não ganhamos duelos individuais, podemos ir mal, e fomos mal. O Campeonato Alemão é longo, podemos nos recuperar, amanhã é uma final e é só uma partida”, disse o atacante Borré, que não esteve em campo na goleada.

O colombiano prefere se apegar à grande alegria da recente conquista da Liga Europa a remoer o resultado negativo diante do rival alemão.”A confiança que se ganhou com o título é importante. A forma como o grupo esteve unido. Agora temos a oportunidade de seguir fazendo história, de seguir alcançando coisas importantes. Temos que estar unidos”, pontuou.

O goleiro Trapp, que sofreu os seis gols do Bayern no final de semana, também não se deixa intimidar pelo Real Madrid. Ex-jogador do Paris Saint-Germain, foi questionado sobre os duelos que teve com o time merengue quando defendia o clube parisiense e afirmou que não considera isso uma vantagem. Para ele, o importante é a estratégia traçada por Glasner. “Não preciso falar sobre nada do PSG. Temos um treinador que estudou muito o Real Madrid, que explicou o que temos que fazer para vencer”.

Trapp respondeu, ainda, sobre a ausência de Filip Kostic, um dos principais jogadores do Frankfurt na temporada passada. Kostic não viajou para Helsinki com o restante do elenco porque está acertado com a Juventus. “Ele se vai como um herói”, afirmou o goleiro do clube alemão.

Frankfurt e Real Madrid se enfrentam a partir das 16 horas (horário de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Helsinque.