Esporte Franceses marcam e Stuttgart e Leipzig estreiam no Campeonato Alemão com empate

Stuttgart e RB Leipzig estrearam no Campeonato Alemão, neste domingo, com um empate de 1 a 1 graças a dois franceses, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart.

Os visitantes abriram o placar logo aos 8min com Nkunku. Mostrando bastante opotunismo, o jogador fez o giro e bateu firme para balançar a rede para o Leipzig.

O troco do time mandante veio ainda no primeiro tempo. Ahamada fez a festa dos torcedores do Stuttgart ao tabelar com Sasa Kalajdzic e bater colocado, no canto, e empatar o confronto em 1 a 1.

O jogo ficou mais franco e o RB Leipzig esteve mais perto de fazer o segundo gol na partida. O goleiro Muller fez duas grandes defesas em finalizações de Olmo e do próprio Nkunku e garantiu o empate para o Stuttgart.

Finalizando a primeira rodada do Alemão, o Colônia derrotou, em casa, o Schalke 04 por 3 a 1 com gols no segundo tempo de Kilian, Kainz e Ljubicic. Bülter descontou.

Ao final da primeira rodada quem já lidera a classificação graças ao saldo de gols é o Bayern de Munique, que fez 6 a 1 no Eintracht Frankfurt, na sexta-feira.