Esporte Francês é prata no hipismo e dedica medalha olímpica para amiga morta em acidente com cavalo

A medalha de prata conquistada pelo cavaleiro francês Stéphane Landois no Concurso Completo de Equitação (CCE) por Equipes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 teve uma simbologia que vai além do pódio. A conquista inédita olímpica para o atleta foi dedicada à amiga Thaïs Méheust, que morreu aos 22 anos em um acidente durante uma prova de cross country em 2019.

Landois utilizou na pista o mesmo cavalo que Thais usava quando sofreu uma queda e morreu esmagada pelo animal. Na época, pouco tempo depois da morte da jovem, Corinne e Marc-Henri Meheust, pais da atleta, resolveram passar o cavalo Chaman Dumontceau para o amigo da filha, já que ele tinha o costume de montar o animal.

Nos Jogos de Paris, Landois resolveu utilizar Dumontceau na disputa por medalhas e conseguiu a prata. Emocionado, discursou após o pódio e dedicou a medalha para a amiga, que tinha o sonho de competir em uma olimpíada.

“Nós sentimos a presença dela. Hoje éramos três. No dia a dia, todas as manhãs quando me levanto penso nela e isso me dá forças. Tentei assumir o projeto da Thaïs que era vir para a Olimpíada com esse cavalo”, contou o cavaleiro.

Ainda na pista após a prova, Stéphane Landois abraçou os pais de Thais e recebeu aplausos do público presente na cena. Nas redes sociais, quando posta imagens em provas com Chaman Dumontceau, o atleta faz questão de lembrar da amiga. Ao citar o animal, o nome do cavalo sempre vem acompanhado pelo termo *Ride for Thais (que em português significa ‘Monte por Thais’).

A Federação Francesa de Equitação compartilhou em suas redes sociais o resultado do cavaleiro e fez questão de citar a homenagem a Thais Méheust. “Que poeira sagrada nos olhos… Vocês também ficaram emocionados? A alegria e a emoção de Stéphane Landois no final de sua linda apresentação de adestramento no concurso completo, com seu parceiro Chaman Dumontceau *Ride for Thais. Emoções intensas também para a equipe da federação e para os apoiadores de Stéphane”, disse a legenda.