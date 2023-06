Esporte Franca vence São Paulo de virada no último lance e abre vantagem na final do NBB

Em um jogo emocionante, e que só foi definido nos últimos instantes, Franca derrotou o São Paulo por 94 a 92 neste sábado, no ginásio do Morumbi, e abriu vantagem de 2 a 1 na série final do NBB. O lance decisivo ficou nas mãos de David Jackson, que acertou uma cesta de três pontos faltando poucos segundos para o fim do confronto.

O jogo 4 da série final da competição está marcado para esta quinta-feira, e acontece no ginásio Pedrocão, em Franca, à partir das 17h30, (horário de Brasília) em partida que deve receber um grande público.

A equipe de Franca tem agora a chance de assegurar mais um troféu do torneio sob o apoio de seus torcedores. Até aqui nesta série, a equipe perdeu o primeiro duelo para o São Paulo, mas venceu os dois últimos encontros.

Além de decisivo, David Jackson também comandou a sua equipe em quadra. O ala americano foi o cestinha do jogo com 25 pontos, liderando o time principalmente na parte final do duelo. “Quando encerro uma ação, já estou pensando no que fazer a seguir. e visualizei aquela cesta”, disse o jogador após a partida sobre o ponto que definiu o triunfo.

No confronto, o São Paulo começou melhor, abriu vantagem, mas não conseguiu disparar no placar, fechando o primeiro quarto em 27 a 23. A seguir, Franca imprimiu um ritmo mais forte, contou com a entrada de Scala, e encerrou o segundo quarto com 52 a 47 a seu favor.

O equilíbrio se manteve na sequência e se estendeu até o final. No último quarto, as duas equipes se alternaram na liderança e o jogo ficou dramático. Já nos instantes finais, Miller perdeu a chance de definir a vitória para o São Paulo mas errou. David Jackson teve mais sangue frio e, com um arremesso no estouro do cronômetro, colocou Franca na frente e garantiu a vitória na série.