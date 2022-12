França tem confusão nas ruas e prisões após vice para a Argentina na Copa

A França registrou episódios de confusão nas ruas após a seleção nacional perder o título da Copa do Mundo para a Argentina, no domingo. Muitas pessoas estavam nas ruas com a expectativa de celebrar o título, e a frustração desencadeou reações exaltadas em algumas localizações, por isso houve confronto com a polícia e pelo menos 227 pessoas foram detidas, de acordo com o Ministério do Interior da França.

A maioria das prisões foram efetuadas na capital Paris, especificamente na região de Champs Elysées, onde parisienses costumam se reunir para festejar grandes triunfos esportivos, como a Copa de 2018. Torcedores lançaram fogos de artifícios contra policiais no momento que a situação ficou mais tensa.

A cidade de Lyon também teve confusão. De acordo com o jornal local Le Progrès, a região da praça de Bellecour teve lixeiras incendiadas e lojas saqueadas. A Prefeitura de Lyon afirmou, em sua conta oficial do twitter, que as forças de segurança responderam de “forma proporcional” os atos de “indivíduos hostis” presentes no local.

Dias antes da final, o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, anunciou que haveria reforço de segurança nas ruas de todo o país para evitar episódios de violência, pois costumam acontecer também em caso de vitórias. Segundo Darmanin, 14 mil policiais foram acionados para garantir a segurança após a partida.

Apesar da derrota no jogo decisivo, a seleção francesa será recebida com uma homenagem na Praça da Concórdia, em Paris, conforme anunciado pela Ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra. De acordo com ela, a praça foi escolhida pela Federação Francesa de Futebol porque os jogadores estão inconsoláveis e se manifestaram contrários à ideia de desfilar pela avenida Champs Elyseés.