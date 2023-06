França e Inglaterra ganham fácil e mantêm campanha perfeita nas Eliminatórias da Euro

rança e Inglaterra certamente estarão na próxima edição da Eurocopa. E vêm utilizando as Eliminatórias para aprimorarem seus elencos e corrigirem possíveis erros. Mesmo fora de casa nesta sexta-feira, ambas mantiveram os 100% de aproveitamento ao somarem boas e tranquilas vitórias.

Depois de não chegar nem entre as quatro melhores da edição passada, vencida pela Itália em Wembley, diante da Inglaterra, a França espera se redimir em 2024, em competição marcada para a Alemanha, entre os dias 14 de junho e 14 de julho. E vem ganhando fácil seus jogos.

Depois de golear a Holanda por 4 a 0 na estreia e fazer 1 a 0 em visita à Irlanda, os comandados de Didier Deschamps precisaram de somente três minutos para abrir vantagem na casa de Gibraltar, gol do artilheiro Giroud. De pênalti, Mbappé ampliou antes do intervalo. Na etapa final, Mouelhi, contra, fechou a conta.

A França lidera de maneira isolada o Grupo B, agora com 9 pontos, oito gols marcados e nenhum sofrido. A Grécia vem a seguir, com seis, após 2 a 1 diante da Irlanda. De folga na rodada, a Holanda se mantém com três e um jogo a menos.

A Inglaterra caiu no Grupo C ao lado da Itália, da qual perdeu em decisão caseira na edição passada, e vem dominando completamente a tabela, com números semelhantes aos da França. Depois de superar a algoz em solo italiano com 2 a 1, também goleou por 4 a 0, ao hospedar a Ucrânia, e agora repetiu a dose na casa de Malta, gols de Apap (contra), Alexander-Arnoud, Kane e Callum Wilson.

Com nove pontos, a esquadra inglesa já abre seis do segundo colocado, a Ucrânia, que desencantou com 3 a 2 na Macedônia, também com três pontos, assim como a Itália, de folga na rodada.

Ainda nesta sexta-feira, pelo Grupo D, a Turquia fez 3 a 2 na casa da Letônia para se isolar na frente, com seis pontos. Os mandantes fizeram 2 a 2 aos 49 da segunda etapa, mas os turcos mostraram força para buscar o triunfo no minuto seguinte. A Croácia tem quatro e folgou, enquanto Gales perdeu confronto direto com a Armênia por 4 a 2. Ambos somam 3 pontos.

Já pelo Grupo H, a briga pela liderança embolou de vez com quatro seleções somando seis pontos. A Dinamarca fez 1 a 0 na Irlanda do Norte – teve o gol de empate anulado pelo VAR aos 49 do segundo tempo – e leva a melhor nos critérios de desempate sobre o surpreendente Casaquistão, que superou o lanterna San Marino por 3 a 0. A Finlândia derrubou a então invicta e líder Eslovênia por 2 a 0 e aparece em terceiro, jogando a rival do topo para o quarto lugar.

Por fim, pelo Grupo I, a Suíça também manteve a campanha perfeita ao bater em Andorra por 2 a 1. Nas demais partidas, Kosovo e Romênia ficaram no 0 a 0 e Israel fez 2 a 1 na casa de Belarus.