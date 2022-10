Fragilidade como visitante é desafio do Santos em reta final de Brasileiro

Depois de golear o Juventude por 4 a 1 e interromper uma sequência de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, o técnico Orlando Ribeiro agora tem outro objetivo em mente: tornar o time mais efetivo fora da Vila Belmiro para brigar até as últimas rodadas por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Levando em conta o desempenho do time como visitante, a tarefa não é das mais fáceis. A última vitória na casa do rival foi no dia 8 de agosto nos 2 a 1 sobre o Coritiba. Depois disso, foram mais cinco confrontos com um empate diante do Cuiabá e derrotas para América-MG, Ceará, Palmeiras e Internacional.

Para o lateral esquerdo Felipe Jonatan, o Santos precisa adotar a estratégia do jogo a jogo a fim de cumprir objetivos por etapas. A bola da vez, no momento, é o Bragantino.

“Temos uma sequência muito difícil. O Bragantino é uma equipe que tem crescido no cenário nacional. Temos que trabalhar bastante durante a semana para conseguir ter um bom desempenho fora de casa na próxima rodada. Preciamos entrar focados, pois a vitória sobre o Juventude nos colocou de vez na briga por uma vaga na Libertadores.”

Com os mesmos 40 pontos do São Paulo, o time da Vila Belmiro aparece em 11º lugar na classificação. O oitavo colocado no Brasileiro é o América-MG, que tem cinco pontos a mais. Restando sete rodadas para o fim da competição, a equipe do técnico Orlando Ribeiro tem ainda mais quatro compromissos como visitante.

Além do Bragantino, adversário da próxima segunda-feira no estádio Nabi Abi Chedid, o Santos terá pela frente o Flamengo no Rio, o Atlético-GO em Goiânia e ainda o Botafogo no estádio Nilton Santos. Já como mandante, o time recebe o Corinthians, o Avaí e o Fortaleza.