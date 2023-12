Fortaleza vence o Goiás e conquista vaga para a Copa Sul-Americana

Em jogo morno, o Fortaleza fez a lição de casa e carimbou vaga para a Copa Sul-Americana, competição na qual foi vice-campeão neste ano. A classificação foi confirmada com a vitória sobre o Goiás por 1 a 0 neste domingo, na Arena Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol de Guilherme no início do primeiro tempo colocou o time cearense na 10ª colocação, com 51 pontos e garantiu a segunda vitória seguida na competição. No meio de semana tinha vencido por 2 a 1 o Red Bull Bragantino.

Já rebaixado com duas rodadas de antecedência – o time teve a queda sacramentada após derrota de 2 a 1 para o Grêmio, quinta-feira -, o Goiás apenas cumpriu tabela e permanece na 18ª posição com 35 pontos. O time goiano não alcança mais a pontuação necessária para deixar a zona da degola.

O Fortaleza começou a partida em um ritmo intenso e abriu o marcador logo aos cinco minutos. Thiago Galhardo acionou pela direita Calebe, que cruzou rasteiro na área para Guilherme aparecer sozinho e tocar de chapa para o fundo do gol.

O gol deu tranquilidade ao time da casa, mas, ao mesmo tempo, diminuiu o ritmo e cedeu espaço ao Goiás, que passou a atacar um pouco mais. O time goiano, no entanto, não levou perigo ao goleiro João Ricardo.

O Fortaleza voltou mais ligado no segundo tempo e aos nove minutos Yago Pikachu teve a chance de ampliar, mas desperdiçou grande oportunidade. Embora começasse mais ligado, o Fortaleza, assim como no primeiro tempo, diminuiu o ritmo e, sem inspiração, agrediu pouco o gol do goleiro Tadeu.

O Goiás pouco ameaçou a vitória cearense e mostrou o motivo pelo qual foi rebaixado. No final, o time da casa ainda tentou algumas jogadas pelas laterais, mas a partida terminou 1 a 0.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, na quarta-feira, às 21h30, encara o Santos, na Vila Belmiro. O Goiás se despede da Série A diante do América-MG, em Goiânia (GO), no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 GOIÁS

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Caio Alexandre (Zé Wellison), Lucas Sasha, Yago Pikachu (Lucas Crispim) e Calebe (Pochettino); Guilherme (Marinho) e Thiago Galhardo (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

GOIÁS – Tadeu; Maguinho (Alesson), Lucas Halter, Edu e Diego; Willian Oliveira (Raphael Guzzo), Morelli (Dodô), Luís Oyama e Guilherme (Breno Herculano); Anderson e Pedrinho (Matheus Babi). Técnico: Mário Henrique.

GOL – Guilherme, aos 5 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Titi e Thiago Galhardo (Fortaleza); Matheus Babi, Alesson, Diego e Guilherme (Goiás)

ÁRBITRO – Anderson Daronco (FIFA-RS).

RENDA – R$ 454.576,00.

PÚBLICO – 50.317 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).