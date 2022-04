Esporte Fortaleza vence o Alianza Lima e ainda sonha com classificação na Libertadores

Após duas derrotas, o Fortaleza enfim venceu na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, recebeu o Alianza Lima e fez 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada da fase de grupos. Yago Pikachu, com duas assistências, foi o destaque da partida.

A vitória mantém o Fortaleza vivo na briga pela classificação à próxima fase, já que agora é o terceiro colocado do Grupo F, com três pontos, diante de seis de River Plate (líder) e Colo-Colo (vice-líder), que ainda se enfrentam nesta quarta-feira, no Chile. Já o Alianza Lima, com três derrotas em três jogos, segue na lanterna da chave, sem pontuar, e praticamente fora da briga pela classificação.

Os primeiros 45 minutos foram bem tranquilos para o Fortaleza, que teve mais posse de bola e chegou com mais perigo ao gol adversário. Aos 17 minutos, após escanteio de Lucas Lima, o sempre perigoso Marcelo Benevenuto cabeceou, a bola desviou no companheiro Titi e foi para fora.

O Alianza Lima até conseguiu encaixar a marcação e bloquear as investidas do Fortaleza, mas aos 32 falhou em lance que Romero tocou para Moisés e o atacante finalizou fraco nas mãos do goleiro Campos.

Para não falar que os peruanos não chegaram no ataque, aos 39 minutos Benavente cabeceou em direção ao gol, Marcelo Benevenuto tentou cortar e quase enganou o goleiro Max Walef, que conseguiu fazer a defesa.

No segundo tempo, o Fortaleza precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar. Lucas Lima puxou contra-ataque e Yago Pikachu deu ótima assistência para Silvio Romero finalizar forte, no fundo da rede, marcando seu oitavo gol pelo time cearense na temporada.

Apesar da vantagem, o Fortaleza não soube administrar o resultado e sofreu o empate aos 24 minutos, quando Benítez cruzou e encontrou Lavandeira para testar firme para o gol. O meia teve imensa facilidade para subir mais que os adversários dentro da grande área.

O empate peruano assustou e calou as arquibancadas do Castelão, mas por pouco tempo. Aos 33 minutos, novamente pelos pés de Yago Pikachu, o volante Hércules chutou, a bola tocou na trave e parou dentro do gol, dando números finais ao confronto.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, dia 5 de maio, para receber o River Plate, às 19 horas, novamente no Castelão, em Fortaleza. Enquanto o Alianza Lima, no mesmo dia, mas às 23 horas, receberá o Colo-Colo, em Lima, no Peru.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 ALIANZA LIMA (PER)

FORTALEZA – Max Walef; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Matheus Jussa (Hércules), Felipe, Yago Pikachu (Tinga), Lucas Lima (Depietri) e Lucas Crispim; Silvio Romero (Renato Kayzer) e Moisés (José Welison). Técnico: Juan Vojvoda.

ALIANZA LIMA (PER) – Campos; Vilchez, Christian Ramos, Miguez e Fabio Rojas (Aguirre); Ballón, Benítez (Lagos), Lavandeira (Valenzuela) e Concha; Benavente (Arley Rodríguez) e Hernán Barcos. Técnico: Carlos Bustos.

GOLS – Silvio Romero, aos 4, Lavandeira, aos 24, e Hércules, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Carlos Betancur (COL).

CARTÃO AMARELO – Arlet Rodríguez (Alianza Lima).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).