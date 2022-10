Esporte Fortaleza vence Goiás, consegue ultrapassagem e sobe na tabela do Brasileirão

Mesmo jogando dentro da Serrinha e com o apoio de sua torcida, o Goiás perdeu pela segunda vez seguida em casa. Neste domingo, foi superado pelo Fortaleza, por 1 a 0, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, os dois têm os mesmos 37 pontos, mas o time tricolor, que iniciou a rodada em 14º lugar, disparou na tabela e alcançou a nona posição. O time goiano está um pouco abaixo, em 12º. Ambos seguem sonhando com uma vaga para disputar a Copa Sul-Americana na próxima temporada.

Na rodada anterior, o Goiás perdeu para o Botafogo, por 1 a 0, sofrendo um gol nos minutos finais. Agora não ganha há quatro jogos. O Fortaleza veio de vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, resultado que deu mais confiança para esta reta final da competição.

Contando com a boa presença da torcida na Serrinha, o Goiás começou mais na frente, dando a impressão de que tentaria chegar ao gol na base da pressão. Mas o Fortaleza esperou o momento certo para abrir o placar, aos 13 minutos. Lucas Sasha recebeu a bola na frente da área e bateu rasteira no canto esquerdo do goleiro Tadeu.

O Goiás ainda tentou sair em busca do empate, mas errava passes e tinha dificuldades para superar a marcação adversária. Restou tentar os cruzamentos aéreos na esperança de achar a cabeça do artilheiro Pedro Raul. Mas nem isso deu certo.

No intervalo, o técnico Jair Ventura fez duas substituições ofensivas. Tirou os volantes Auremir e Matheus Sales para as entradas, respectivamente, do atacante Pedro Junqueira e do meia Luan Dias. Pelo menos na teoria, o time goiano ficou bem mais ofensivo.

Aos seis minutos, um susto quando Pedro Rocha balançou as redes para o Fortaleza, porém, ele estava claro impedimento, anotado pelo assistente e confirmado pelo VAR. O Goiás só finalizou com perigo aos 12 minutos, numa cabeçada de Sávio e que exigiu um vôo do goleiro Fernando Miguel para espalmar a escanteio.

Depois disso, pouco aconteceu. O Goiás ainda se abriu um pouco, dando espaço para os contra-ataques do Fortaleza, que não soube aproveitar. Ficou aquela impressão de um jogo que poderia se estender por horas e não sofreria mudança no placar. Aos 47 minutos, até o goleiro Tadeu se arriscou ir ao ataque numa cobrança de escanteio. A bola tocou em sua cabeça, mas subiu muito e Fernando Miguel a encaixou.

Na 30.ª rodada, o Goiás vai sair diante do Ceará, na próxima quarta-feira na Arena Castelão, enquanto o Fortaleza vai até Curitiba (PR) para enfrentar o Athletico-PR, a partir das 19h30.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 FORTALEZA

GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir (Pedro Junqueira), Matheus Sales (Luan Dias), Diego e Marquinhos Gabriel (Nicolas); Dadá Belmonte (Renato Júnior) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

FORTALEZA – Fernando Miguel; Brítez, Tinga, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero (José Welison); Romarinho (Thiago Galhardo), Sílvio Romero(Robson) e Pedro Rocha (Moisés). Técnico: Juan Vojvoda.

GOL – Lucas Sasha, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP)

CARTÕES AMARELOS – Sávio, Auremir e Dadá Belmonte (Goiás). Tinga (Fortaleza).

RENDA – R$ 196.290,00

PÚBLICO – 9.898 torcedores

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).