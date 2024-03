Fortaleza vence Fluminense-PI em ‘jogo de dois dias’ e segue na disputa da Copa do Brasil

Em um jogo de ‘dois dias’, o Fortaleza confirmou o favoritismo e garantiu a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. Jogando no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), o time cearense bateu o Fluminense-PI por 3 a 0 e definiu o último dos 40 classificados à segunda fase da competição nacional.

Com o resultado, o Fortaleza agora se prepara para enfrentar o Retrô-PE na próxima fase, em partida que será realizada no dia 14 de março, na Arena Castelão, na capital do Ceará. O clube pernambucano venceu o Manauara, por 2 a 1.

A vitória ainda garantiu uma bela premiação para a equipe cearense. Por ser da Série A do Brasileiro, o Fortaleza já havia garantido R$ 1,47 milhão e embolsou mais R$ 1,78 milhão com a classificação. Pela participação, o Fluminense recebeu R$ 750 mil.

A partida, que já havia sido adiada devido aos ataques sofridos da delegação do Fortaleza no Recife, por torcedores do Sport, teve de ser realizada em dois dias. Isso porque o jogo, que inicialmente foi marcado para o domingo, às 20h, foi paralisado no intervalo, devido às fortes chuvas que atingiram Teresina. Mesmo com o esforço das equipes para o início do segundo tempo, o gramado do estádio Lindolfo Monteiro não apresentou condições de jogo.

A chuva que caiu forte na capital piauiense horas antes do jogo, deixou o campo encharcado. A chuva persistiu durante o primeiro tempo, prejudicando a qualidade técnica. Mesmo assim, o Fortaleza foi melhor, criou três boas chances e poderia ter marcado seu gol.

Com muitas poças de água, principalmente no setor de meio-campo, o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira seguiu o protocolo, aguardando 30 minutos iniciais a partir do intervalo, aguardando depois por mais 30 minutos. Funcionários do clube tentaram retirar parte da água com baldes e utilizando rodos na tentativa de diminuir as áreas alagadas.

Na volta para o segundo tempo, em uma tarde ensolarada, quem voltou a se destacar foi o Fortaleza. Logo no início da segunda etapa, em cobrança de escanteio, Kusevic se antecipou à defesa do Fluminense e abriu o placar.

O Fortaleza seguiu pressionando os adversários, e com o brilho de seu ataque, voltou a balançar as redes. Aos 28, Marinho fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Lucero, que de voleio, ampliou o marcador para o time visitante.

E para sacramentar a classificação, não poderia faltar o terceiro. Aos 47, o jovem venezuelano Kervin Andrade pegou a bola pela direita, tirou da marcação e tocou na saída de Vitor Marciel, fechando o placar em 3 a 0 para o Fortaleza e garantindo a equipe na segunda fase.

No último minuto, em lançamento na área, Romário foi derrubado por Britez e a arbitragem assinalou pênalti para o Fluminense. Henrique foi para a cobrança, mas parou em grande defesa de João Ricardo.

Agora o Fortaleza se prepara para voltar a campo nesta quarta-feira, quando a partir das 19h, encara o Botafogo-PB, fora de casa, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Pelo Cearense, joga no Maracanã, no domingo, também fora de casa, às 17h, no jogo de ida da semifinal.

Já o Fluminense, que também foi eliminado na segunda fase do Campeonato Piauiense diante do Altos, agora aguarda o início da Série D do Campeonato Brasileiro para voltar a campo.